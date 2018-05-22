О том, как работает ресурс и о проблемах призывников UDF.BY рассказал один из активистов проекта, разработчик сайта povestka.by Семен Гавриленко.





— Основная наша деятельность на данный момент — это создание онлайн-портала для просвещения призывников, допризывников, военнообязанных, военнослужащих, альтернативщиков и их близких. Этот проект мы начали делать четыре года назад. Сначала создали сайт-одностраничник со списком документов, регламентирующих призыв в армию и службу в ней. После этого нам начали звонить люди, чтобы получить совет или разъяснение. Постепенно количество звонков превысило все наши физические возможности. Мы отказались от телефона, и начали отвечать онлайн, что облегчило нашу жизнь. Но самое главное — мы создали базу с вопросами и ответами, чтобы призывники самостоятельно могли найти ответ на свой вопрос. За последний год на сайте было 110 тыс. уникальных посетителей, а вообще посещаемость ресурса — 1500 человек в день.









— Кто обращается и что спрашивают?





— Часто к нам обращаются родители, девушки и жены призывников и задают вопрос от их лица. Потому что сами призывники боятся. В народе даже есть такая байка, что povestka.by — это ухищрение военкоматов, чтобы собрать информацию о людях, которые хотят откосить от армии.





Но в основном обращаются ребята от 16 до 27 лет. Спрашивают, будут ли они годны к службе при том или ином заболевании и как отстоять свои права и реагировать на их нарушения во время медкомиссии и службы. Многие призывники напрасно надеются, что можно «откосить» от армии, если, например, получить несколько административных штрафов, потерять паспорт либо сделать татуировку в интимном месте. Или думают так: в армию не берут тех, на ком висит кредит на квартиру.





Приходится развеивать мифы. По законодательству все эти обстоятельства не являются основанием для отсрочки. За кредиты, например, придется расплачиваться во время службы в армии или можно получить отсрочку платежа.





— Но судимость ведь освобождает от службы. И получается так, что за судимость тебе дают жирный бонус в виде освобождения от службы в армии…





— Не совсем так. Пока судимость не погашена или не снята, призывник не подлежит призыву, но потом, если он не отбывал реальный срок лишения свободы в соответствующих учреждениях, его снова смогут призвать.





При этом наш проект не направлен на то, чтобы помочь «откосить». Мы против этого. Это незаконно. Мы за законный призыв и за то, чтобы люди знали свои права, и понимали, что их ждет, и могли принять правильное решение, как поступить в той или иной ситуации.





Что мне лично нравится, так это то, что к нам обращаются и те, кто искренне хочет служить, а их не берут. И мы им рассказываем, что можно сделать для того, чтобы все-таки взяли. Это, как правило, потомственные военные или люди, которые дальше хотят связать свою жизнь с армией или работать в МВД, охране и так далее.





— Как часто и с какой несправедливостью сталкиваются призывники?





— Из того, что нам рассказывают призывники, можно сделать вывод, что нарушения происходят часто. Например, парень получил военный билет по состоянию здоровья, но с необходимостью раз в три года пройти повторно медкомиссию, а его отправляют к врачам за полгода или даже год до записанного в военном билете срока.





Другой пример. Человек проходит самостоятельно обследование в клинике, получает заключение о наличии непризывной болезни. Этот документ он предоставляет в военкомат, но его никак не учитывают и специальных направлений не дают. Как будто и нет никакой выявленной болезни.





Особенно стоит отметить давление на близких тех призывников, на которых сотрудники военкоматов непосредственно выйти не могут. Их принуждают подписать повестку в военкомат за того, кому она предназначена. Не силой, конечно, больше используют психологическое давление. А потом угрожают им административной и уголовной ответственностью за неявку призывника. Доходит до прямых угроз членам семьи уволить их с работы или посадить вместе с «беглецом», если те его не выдадут.









По факту, если бы родители не расписывались, то вопросов бы не возникало. Призывник повестку не получил, он о ней не знает и являться не должен. Если кто-то поручился, поставив на повестке роспись, тогда уже может быть ответственность и на том, кто расписался и на том, кто не пришел. Часто бывает и так, что по почте приходит повестка с уже оторванным корешком т.е. призывника пугают тем, что за него кто-то неизвестный расписался и корешок с подписью есть в военкомате.





— Как можно получить освобождение от службы в армии пацифисту или гею?





— Совсем освободиться от службы в армии лишь по убеждениям нельзя. Можно лишь заменить ее на прохождение альтернативной службы. В этом случае гражданин будет 2-3 года проходить гражданскую (не военную) службу в организации здравоохранения, социальных служб и др. Основанием для направления на такую службу могут быть только религиозные убеждения призывника, препятствующие прохождению им военной службы. Поэтому призывники имеющие антивоенные убеждения, но не религиозного характера, не могут претендовать на альтернативную службу. Но даже на практике выходит, что попасть на альтернативную службу могут в основном лишь призывники, представляющие протестантские церкви, в которых отказ от военной службы зачастую является частью религиозной доктрины. В таком случае призывнику достаточно подать в призывную комиссию заявление с описанием причин, по которым он претендует на альтернативную службу, прийти в военкомат со своими товарищами, представителями религиозной организации, которые смогут подтвердить его доводы, и в принципе вопрос будет решен.





Если же призывник принадлежит к более распространенным Русской православной или Римско-католической церквям, то скорее всего призывнику не поверят, так как официально доктрины этих церквей не утверждают об отказе от военной службы, стало быть, призывнику и «не положено» иметь такие убеждения, будучи их прихожанином, даже если свобода совести — категория индивидуальная и он мог самостоятельно прийти к таким убеждениям.





Также в группе риска находятся те призывники, которые исповедуют верования столь малораспространенные, что они могут не найти ни единоверцев рядом, ни даже соответствующей религиозной организации, признанной государством. Тогда они будут вынуждены исповедовать свою религию лишь индивидуально и скорее всего столкнуться с тем, что их убеждения вообще не будут признаны призывной комиссией.





Зачастую тем, кто заявляет о своих убеждениях, предлагают пройти службу в железнодорожных войсках. Там призывник не будет иметь никаких дел с оружием. Но это всё ещё войска, он всё равно обязан если не принять присягу, то как минимум беспрекословно выполнять приказы вышестоящего руководства и, если вдруг ситуация в стране поменяется, — он обязан взять в руки оружие и исполнить приказ.





Для геев ни у нас, ни в соседних странах исключения не делают. Есть сложность с доказательствами, да и всё равно гомосексуальность у нас не считается медицинской либо какой-то еще преградой к службе. Если бы у нас был такой закон, то я уверен, что почти 90% призывников, сказали бы «так это я». Это был бы самый простой способ избежать армии. Если бы такую лазейку открыли, то служить в армии было бы некому.





— Но есть же те, кому удается «побегать» до 27, а потом в армию не призывают.





— Да, таких людей не так уж мало, но и не слишком много просто потому, что не каждый может такой путь для себя выбрать, так как у «беганья» есть своя цена. Призывнику придется до 27 лет нигде в стране официально не работать, не учиться (если нет возможности получить отсрочку), за руль не садиться (так как сотрудники ГАИ могут неофициально помогать военкомату ловить «бегунов»), жить не по месту прописки, а при переезде за границу — всё это время в Беларусь не приезжать.





Но возможно, что в будущем ситуация изменится. В России собираются принять закон, по которому военкомату уже не нужно будет оповещать призывника повесткой о явке, призывник должен будет сам в определенный срок явиться. Если это случится, то у наших соседей по Союзному государству положение призывников может серьезно осложниться.





— У вас на сайте есть книга памяти о смертельных происшествиях в армии, о которых почти ничего не известно. При этом во многих случаях нет никаких доказательств причастности армии к суициду военнослужащего. Суицид совершают и вне армии. Вам не кажется, что такая книга лишь отбивает охоту у людей служить и приносит больше вреда, чем пользы?





— Дело в том, что сейчас Министерство обороны старается замалчивать любые факты, касающиеся даже самых мелких происшествий. У них есть для этого свои основания. А мы считаем, если такие факты есть, то о них должно быть известно общественности. Пусть не со всеми подробностями, но известно.





Если бы Министерство обороны у себя на сайте публиковало информацию о том, что на самом деле происходит, то у людей было бы меньше страхов. Не потому что насилие в армии стало бы обыденным. Просто та информация, которая приходит из уст родственников, — она ведь тоже не объективна. Они могут преувеличивать. Так же как и СМИ, которые приукрашивают историю, чтобы привлечь внимание людей и вызвать у них эмоции.





Получение информации из первых уст, как оно есть на самом деле, от лица Министерства обороны, исправило бы эту ситуацию. А пока что мы стараемся зафиксировать такие факты в книге памяти.









— Ваш проект как-то способствует предотвращению дедовщины?





— Это наш roadmap, наши планы. То, что есть сейчас на сайте — это только четверть от того, что будет через 1-2 года. Дело в том, что к нам часто обращаются призывники, которые хотят знать, как служится в какой-то конкретной воинской части, есть ли там дедовщина, как кормят и др. Поскольку мы сами там не находимся, то ответить на эти вопросы не можем. Мы нацелены на то, чтобы наша платформа стала форумом для общения призывников, допризывников, военнобязанных, военнослужащих, альтернативщиков и их близких.





У людей, которые сейчас служат, есть возможность пользоваться телефонами с wifi. Они видят, что происходит и могут писать об этом в интернете. Рассказывать, что им нравится или не нравится. Они и сейчас так делают, но пишут в основном в «ВКонтакте» или «Facebook». Минус в том, что эта информация с вероятностью 99.9% не попадает в поле зрения того, кому она действительно нужна. Наша платформа позволит сделать армию более прозрачной и распознать тех, кто любит злоупотреблять силой и служебным положением.





— А как поступать людям, которые в данный момент в армии подвергаются дедовщине?





— К сожалению, пока мы не видим эффективных решений для предотвращения дедовщины. После нашумевшей гибели Александра Коржича в Печах ничего существенно не изменилось. Поэтому остается лишь сказать, что в случае проявления неуставных отношений, вымогательства и др. не стоит молчать. Нужно предавать такие случаи огласке в СМИ, а не только отправлять письма военному руководству.





Родителям срочников стоит пользоваться возможностью увидеть своих сыновей в части в отведенное для этого время. Мы им также рекомендуем установить на смартфон программу автоматической записи звонков с того номера, с которого им будет звонить сын.





— Вы запустили краудфандинговую кампанию. На что собираете деньги?





— Четыре года мы вкладывали свои деньги и время в развитие этого ресурса. Помимо человеко-часов есть и финансовые затраты. Так хостинг и домен в этом году обойдутся нам в 1081 рубль, а для дальнейшего развития нам понадобится программист, дизайнер и верстальщик. Мы пробовали найти фрилансеров, связывались с организациями, которые занимаются IT-помощью НКО, но к сожалению поддержки не нашли. Фрилансеры не готовы тратить много сил и времени на проект. То есть тут нужны постоянные специалисты, а они хотят получать зарплату за свою работу. Платных услуг мы не оказываем. Поэтому мы вынуждены на сайте размещать рекламу, а также запустили краудфандинговую кампанию, чтобы собрать средства на оплату хостинга и домена в этом году.