ГАИ нашла в багажнике у водителя раненую косулю. Спасти животное не удалось
Утром 19 мая сотрудники ГАИ остановили машину с двумя мужчинами. В багажнике они прятали раненую косулю. Инспекторы поспешили в клинику, но спасти животное не удалось. Об этом сообщает областная милиция.
На дороге Слобода — Новосады остановили машину Toyota Land Cruiser под управлением 42-летнего жителя Минского района и его 45-летнего знакомого. В багажнике нашли травмированную косулю.
«Водитель пояснил, что обнаружил зверя возле дороги. Его версия проверяется», — рассказали в областном управлении ГАИ Сергей Чеботарев.
Инспекторы срочно организовали перевозку раненого животного в ближайшую клинику в Жодино. Там косуле сделали две операции, но она не выжила.
По закону, дикая косуля относится к объектам охоты стоимостью около 3000 рублей. За присвоение и транспортировку дикого животного уже возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 282−1 УК. Мужчинам грозит от штрафа и до трех лишения свободы.
Источник: TUT.BY
14:11 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.