На проспекте в Минске самосвал протаранил Nissan: погиб водитель

Дорожная авария произошла на Партизанском проспекте около 8:20 во вторник, 22 мая, сообщили в столичной ГАИ. Водитель автомобиля Nissan выезжал со стороны гипермаркета ProStore и поворачивал на Партизанский проспект. Внезапно в него въехал грузовой автомобиль, ехавший прямо. 33-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался.