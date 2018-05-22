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На проспекте в Минске самосвал протаранил Nissan: погиб водитель

Утром 22 мая на Партизанском проспекте в Минске столкнулись Nissan и самосвал, в результате чего погиб 33-летний водитель легкового автомобиля. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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Дорожная авария произошла на Партизанском проспекте около 8:20 во вторник, 22 мая, сообщили в столичной ГАИ. Водитель автомобиля Nissan выезжал со стороны гипермаркета ProStore и поворачивал на Партизанский проспект. Внезапно в него въехал грузовой автомобиль, ехавший прямо. 33-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался. 

Источник: Телеграф
13:39 22/05/2018






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