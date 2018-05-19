Случай, который истцы до сих пор не могут вспоминать спокойно, произошел почти 2 года назад, 14 июля 2016 года. Областной центр готовился к открытию фестиваля «Славянский базар в Витебске», а Московский проспект облагораживали в ожидании президентского кортежа. В усиленном режиме работала и служба отлова, пишут "Народные новости Витебска"





В этот вечер Анна, Александр, их двухлетний сын и пёс породы американская акита вернулись с загородной прогулки. Почему-то Малышу захотелось самостоятельного продолжения веселья на свежем воздухе, собака вывернулась из ошейника и побежала по двору.





Зная добродушный нрав питомца и его природную молчаливость – акиты очень редко подают голос – хозяева не стали слишком беспокоиться о том, что Малыш кого-то обидит. Они разделились: Александр остался с сыном, а Анна, отлучившись на несколько минут









Однако Малыша нигде не было. А милиционер пояснил хозяйке: на проспекте увидели крупного пса и вызвали службу отлова. В тот вечер молодые люди были уверены: совсем скоро они смогут забрать Малыша из приюта, ведь именно туда должны были отвезти молодого, здорового, ухоженного пса. Но правда просто ошарашила: собака умерла в грузовике «Спецавтобазы».





Как ловили Малыша: официально и со слов случайных свидетелей





В то, что пёс мёртв, хозяева поверить не могли. Анна даже представилось такое развитие событий: собаку просто похитили, чтобы продать дорогое животное. Поэтому было решено не прекращать поиски. Объявления были развешаны по микрорайону, появились посты с соцсетях. И очевидцы не заставили себя ждать.





Версия первая. От работника отлова





Очень быстро вышел на связь работник отлова. Мужчина посоветовал прекратить поиски, потому что в собаку выстрелили дротиком с дитилином – препаратом, запрещённым для использования во время отлова животных в Беларуси. Он рассказал Анне и Александру, что дитилин в Витебск привозит его начальник откуда-то из России. Мол, без него никак: животные попадаются и очень крупные, и злые. Поэтому трубка для стрельбы дротиками всегда лежит в машине службы отлова.





Уже на суде мужчина брал назад все свои показания, озвученные, к слову, несколько раз. А пояснял такой приступ откровенности просто: хотел получить от хозяев награду за информацию, вот и посмотрел в интернете видеоролик про отлов животных с помощью дитилина и стал фантазировать. На встречи же приходил пьяным, и как откровенничал уже и не помнит.









К слову, мужчина продолжает работать на предприятии, его не понизили в должности, не урезали заработную плату.





Версия вторая. Что видели люди





Свидетели помнят, как по двору прошёл мужчина в камуфляжной форме. Чуть поодаль, без ошейника и поводка, бежал крупный пёс, похожий на овчарку. И вдруг собака упала, вытянув лапы вперёд, вздрогнула и затихла, не подавая признаков жизни. Вскоре появилась машина отлова, двое мужчин взяли животное за лапы, раскачали и с грохотом забросили в кузов.





Девушка, которая наблюдала за происходящим со стороны, уверена, что видела, как шедший рядом с собакой мужчина, будто чем-то плюнул в неё из длинной трубки.





Версия третья. Официальная





На суде работники службы отлова «Спецавтобазы» заявили: да, мы помним и собаку, и события этого вечера. И готовы рассказать, как всё случилось на самом деле.





По словам ловца, он застал Малыша рычащим на женщину с маленькой собачкой. А когда попробовал словить акиту, пёс стал сопротивляться. Тогда сотрудник ударил собаку два раза ногой в живот. Малыш успокоился и лёг под куст. Очень быстро подоспела машина отлова. Вместе с коллегой они взяли пса за лапы и аккуратно перенесли в кузов, где посадили в клетку.





Ловец вспоминает, что в тот день было много животных, погибших под колёсами автомобилей. И мужчины решили в первую очередь избавиться от трупов, «которые воняли на всю машину». Поэтому первым делом они отправились на полигон, к месту, отведённому для захоронения животных. Уже там стало ясно: акита тоже мертва.









Дмитрий Хрипанков: очень трудно что-то утверждать без вскрытия





В качестве эксперта на заседание суда был приглашён начальник Витебской городской ветеринарной станции Дмитрий Хрипанков. Он заметил, что в его учреждение на вскрытие обязательно привозят трупы животных с подозрением на заражение бешенством. Естественно, умершую собаку он наблюдать не мог.





Однако доктор обратил внимание на несколько нюансов: от болезни или отравления пёс не мог умереть так быстро, симптомы этих проблем обнаружили бы себя до злополучной поездки в фургоне отлова. Удар же в живот, при стечении определённых обстоятельств, действительно мог убить даже 65-килограммовую собаку. Равно, как и укол дитилином. Но с уверенностью говорить о той или иной причине смерти без проведения вскрытия нельзя.





«Давайте всё забудем и будем жить дальше»





Предложила представительница ответчика в суде. Юрист отметила, что в утрате животного виноваты сами хозяева: не досмотрели, не зарегистрировали во время, значит, недостаточно любили. А психологическая травма двухлетнего ребёнка, в силу его возраста, слишком преувеличена. Поэтому самое разумное — забыть неприятный инцидент.





К этому подталкивает и решение суда: в постановлении по делу суд отклонил иск о возмещении государственным предприятием «Спецавтобаза города Витебска» стоимости щенка американской акиты (сумма равна 2000 долларов США) и морального ущерба.