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Лукашенко сменил руководителей Академии управления, БГУИР и БрГТУ

Президент Беларуси принял сегодня кадровые решения в отношении руководителей ряда вузов страны.

Геннадий Пальчик, работавший в должности председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси, назначен на должность ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Глава государства дал согласие на назначение Вадима Богуша ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. До настоящего времени он занимал пост первого замминистра образования. 


Президент также согласовал назначение Александра Драгана ректором Брестского государственного технического университета, который был деканом машиностроительного факультета этого вуза.

По инф. Белта
13:25 22/05/2018






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