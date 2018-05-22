Лукашенко сменил руководителей Академии управления, БГУИР и БрГТУ

Геннадий Пальчик, работавший в должности председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси, назначен на должность ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь.





Глава государства дал согласие на назначение Вадима Богуша ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. До настоящего времени он занимал пост первого замминистра образования.









Президент также согласовал назначение Александра Драгана ректором Брестского государственного технического университета, который был деканом машиностроительного факультета этого вуза.