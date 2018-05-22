Лукашенко сменил руководителей Академии управления, БГУИР и БрГТУ
Президент Беларуси принял сегодня кадровые решения в отношении руководителей ряда вузов страны.
Геннадий Пальчик, работавший в должности председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси, назначен на должность ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Глава государства дал согласие на назначение Вадима Богуша ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. До настоящего времени он занимал пост первого замминистра образования.
Президент также согласовал назначение Александра Драгана ректором Брестского государственного технического университета, который был деканом машиностроительного факультета этого вуза.
По инф. Белта
13:25 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.