В Бресте умерла девочка, на которую 9 мая во время урагана упала ветка
21 мая в реанимации умерла 10-летняя жительница Бреста, на которую 9 мая во время урагана упала ветка в городском парке.
Об этом TUT.BY сообщил главврач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.
Почти две недели брестские медики боролись за жизнь юной брестчанки, состояние которой характеризовалось как тяжелое. Однако спасти ее не удалось.
Напомним, 9 мая, около 17.00, в парке культуры и отдыха 1 Мая на торговую палатку и пешеходную дорожку упала ветка. В результате пострадала 10-летняя девочка, сообщало областное управление МЧС.
После случившегося в Бресте приняли решение повторно обследовать деревья в местах массового скопления людей, на территориях школ, учреждений культуры, здравоохранения, на улицах и во дворах. Потенциально опасные деревья будут удалены. Кроме того, администрации парка культуры и отдыха поручено проводить дополнительный мониторинг зеленых зон перед проведением массовых мероприятий.
13:20 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.