Об этом TUT.BY сообщил главврач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.





Почти две недели брестские медики боролись за жизнь юной брестчанки, состояние которой характеризовалось как тяжелое. Однако спасти ее не удалось.









Напомним, 9 мая, около 17.00, в парке культуры и отдыха 1 Мая на торговую палатку и пешеходную дорожку упала ветка. В результате пострадала 10-летняя девочка, сообщало областное управление МЧС.





После случившегося в Бресте приняли решение повторно обследовать деревья в местах массового скопления людей, на территориях школ, учреждений культуры, здравоохранения, на улицах и во дворах. Потенциально опасные деревья будут удалены. Кроме того, администрации парка культуры и отдыха поручено проводить дополнительный мониторинг зеленых зон перед проведением массовых мероприятий.