По делу об избиении Чалого задержаны пять человек
По делу об избиении в Минске белорусского экономиста и журналиста Сергея Чалого задержаны пять человек.
Об этом в Facebook сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
На Сергея Чалого напали ночью 19 мая пятеро неизвестных, когда он вместе с двумя друзьями выходил из бара. Сейчас он находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа, сообщает TUT.by.
Сам экономист считает, что нападение было спланировано, так как товарищей почти не задело, а били именно его и только по голове. «У них не было претензий ко всей компании. Тогда бы одинаково досталось всем. И это было не ограбление — ни телефон, ни бумажник их не интересовали», - заявил он.
11:49 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.