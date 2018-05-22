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По делу об избиении Чалого задержаны пять человек

По делу об избиении в Минске белорусского экономиста и журналиста Сергея Чалого задержаны пять человек.

Об этом в Facebook сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

На Сергея Чалого напали ночью 19 мая пятеро неизвестных, когда он вместе с двумя друзьями выходил из бара. Сейчас он находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа, сообщает TUT.by.


Сам экономист считает, что нападение было спланировано, так как товарищей почти не задело, а били именно его и только по голове. «У них не было претензий ко всей компании. Тогда бы одинаково досталось всем. И это было не ограбление — ни телефон, ни бумажник их не интересовали», - заявил он.



11:49 22/05/2018






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