На заводе под Минском произошел мощный взрыв

Утром 22 мая сотрудники МЧС выбыли в деревню Королев Стан (Минский район) по сообщению о взрыве на заводе, сообщает Минское областное управление МЧС.





«На предприятии «Алкид» в Королев Стане на заводе произошел мощный взрыв бочки 60 тонн с ацетоном, работают все ближайшие пожарные расчеты, огромная площадь пожара уничтожила практически всю площадь завода и производственных помещений», — сообщил читатель tut.by Андрей, работающий неподалеку.









В областном управлении МЧС рассказали, что сообщение о взрыве и пожаре на предприятии было получено в 8.55.





Все произошло в здании площадью 2400 квадратных метров, где производят битумную гидроизоляцию. К 10.09 пожар ликвидировали.









«По уточненной информации, пострадали четыре человека — они доставлены в больницу», — добавили в пресс-службе ведомства.









На месте происшествия работает следственно-оперативная служба. Об этом сообщила официальный представитель областного управления СК Татьяна Белоног.









Научно-производственное общество «Алкид» работает с 1992-го года. Здесь выпускают битумно-полимерные эмульсии и мастики.