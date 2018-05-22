На заводе под Минском произошел мощный взрыв
Четверо рабочих находятся в больнице.
Утром 22 мая сотрудники МЧС выбыли в деревню Королев Стан (Минский район) по сообщению о взрыве на заводе, сообщает Минское областное управление МЧС.
«На предприятии «Алкид» в Королев Стане на заводе произошел мощный взрыв бочки 60 тонн с ацетоном, работают все ближайшие пожарные расчеты, огромная площадь пожара уничтожила практически всю площадь завода и производственных помещений», — сообщил читатель tut.by Андрей, работающий неподалеку.
В областном управлении МЧС рассказали, что сообщение о взрыве и пожаре на предприятии было получено в 8.55.
Все произошло в здании площадью 2400 квадратных метров, где производят битумную гидроизоляцию. К 10.09 пожар ликвидировали.
«По уточненной информации, пострадали четыре человека — они доставлены в больницу», — добавили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия работает следственно-оперативная служба. Об этом сообщила официальный представитель областного управления СК Татьяна Белоног.
Научно-производственное общество «Алкид» работает с 1992-го года. Здесь выпускают битумно-полимерные эмульсии и мастики.
11:15 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.