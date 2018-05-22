Раскрыта преступная схема в сфере закупок медпрепаратов

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.





Следователями установлено, что руководитель одного из крупнейших государственных фармпредприятий Минска давал незаконные указания подчиненным ему работникам не производить отпуск противогриппозной вакцины, которая была произведена на данном предприятии, организациям системы органов здравоохранения Беларуси, а реализовывать ее только одной частной структуре.





При этом в случае, если за приобретением вакцины обращались на завод-производитель, по поручению вышеуказанного руководителя потенциальных покупателей отправляли на данную частную фирму, которая продавала вакцину уже с наценкой.









- Никакой, как было установлено оперативниками, целесообразности в подобной цепочке продавцов вакцины не было. Поликлиники, больницы и все заинтересованные в вакцине организации могли приобрести ее на заводе-изготовителе значительно дешевле. Однако, как показала проверка, у руководителя государственного предприятия имелась своя личная заинтересованность во взаимоотношениях с фирмой-посредником, - рассказал начальник УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома Андрей Сачков.





Отмечается, что своими действиями подозреваемый причинил существенный вред правам и законным интересам граждан, а также вред государственным организациям в особо крупном размере.





Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК РБ (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Санкция предусматривает наказание на срок от 3 до 10 лет лишения свободы.



