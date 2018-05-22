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Учительницу, которая «сорвалась» на учеников гродненской школы, уволили

Эту информацию подтвердил директор гродненской школы № 35.

«С 21 мая она не работает в нашей школе. У нее был срочный трудовой договор, мы разорвали его по соглашению сторон. Конечно, ее поведение непедагогично и мы его не поддерживаем. Не надо размусольваць ситуацию», – рассказал belsat.eu директор школы Игорь Потенго.

Несколько дней в неделю женщина преподавала факультатив по музыке. Ученик, который снял на видео инцидент, ни разу не посещал факультатив. Педагог сама предложила подготовить четвероклассников к выпускному и работала с детьми бесплатно.

На ролике, который попал в интернет, видно, что во время репетиции учительница сорвалась на детей.

10:57 22/05/2018






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