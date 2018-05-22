«С 21 мая она не работает в нашей школе. У нее был срочный трудовой договор, мы разорвали его по соглашению сторон. Конечно, ее поведение непедагогично и мы его не поддерживаем. Не надо размусольваць ситуацию», – рассказал belsat.eu директор школы Игорь Потенго.





Несколько дней в неделю женщина преподавала факультатив по музыке. Ученик, который снял на видео инцидент, ни разу не посещал факультатив. Педагог сама предложила подготовить четвероклассников к выпускному и работала с детьми бесплатно.





На ролике, который попал в интернет, видно, что во время репетиции учительница сорвалась на детей.