"На ее месте должна быть я": в интернете обсуждают грустную бывшую принца Гарри
На выходных в Великобритании состоялась королевская свадьба. Принц Гарри связал себя узами брака с американской актрисой Меган Маркл. К церемонии были прикованы взгляды со всего мира, а на свадьбе было много знаменитых гостей, среди которых и бывшая возлюбленная принца Челси Дэйви.
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Во время трансляции церемонии операторы то и дело ловили лица сидящих в зале. Иногда в объектив попадала и Челси. Зрители обратили внимание на то, что сначала она выглядела довольно счастливой, с широкой улыбкой позировала для фотографов. Однако во время самого бракосочетания в кадр несколько раз попало ее задумчивое лицо, на котором не было и тени улыбки. Зрители решили, что девушка выглядит очень расстроенной и раздосадованной. Правда нашлись и те, кто встал на защиту Челси и высказался, что она просто задумалась.
10:37 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.