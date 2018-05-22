Белоруска спела украинскую песню про «войну» на канале НТВ
16-летняя Вера Ярошик исполнила песню «Обийми» украинской группы «Океан Ельзи» с альбома «Земля».
Девушка участвует в конкурсе «Ты супер», который показывают на российском телеканале НТВ.
Одно из ее выступлений завоевало сердца миллионов. В буквальном смысле, передает "Белсат".
10:35 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.