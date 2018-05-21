Семинаристов и священников вызывают в военкоматы
Несмотря на просьбы об отсрочке, священники и семинаристы получили повестки в военкоматы.
Около 20 учащихся католической семинарии в Гродно и молодых священников, которые служат в Гродненской области, получили повестки с требованием явиться в военкоматы.
Подобные повестки получили и в Пинской епархии, где также находится духовная семинария, сообщает krynica.info.
Согласно изданию, «письма счастья» пришли и десяткам православных семинаристов.
10:12 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.