Семинаристов и священников вызывают в военкоматы

Около 20 учащихся католической семинарии в Гродно и молодых священников, которые служат в Гродненской области, получили повестки с требованием явиться в военкоматы.





Подобные повестки получили и в Пинской епархии, где также находится духовная семинария, сообщает krynica.info





Согласно изданию, «письма счастья» пришли и десяткам православных семинаристов.