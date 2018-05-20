Radio Svaboda svaboda.org

Фотофакт. Подростки придумали, как подглядеть приз на обратной стороне крышки бутылки

Компания "Кока-кола" объявила конкурс: если под крышкой с газировкой будет написано "бокал" или "футбольный мяч", то она обменяет эту крышку соответственно на мяч или бокал. Школьники нашли способ как гарантированно купить бутылку с призом: можно подсмотреть, что написано на крышке, подсветив фонариком от телефона.

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