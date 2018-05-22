В Ивьевском районе сгорел склад макулатуры
В Ивьевском районе в деревне Липнишки сгорело 3 т макулатуры, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании склада макулатуры поступило 21 мая в 22.39. В результате пожара уничтожена макулатура массой 3000 кг, повреждена кровля на площади 72 кв.м. Причина пожара устанавливается.
"Рассматриваются версии - нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки) и неосторожное обращение с огнем", - отметили в управлении МЧС.
08:33 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.