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Семинаристов и священников вызывают в военкоматы

Несмотря на просьбы об отсрочке, священники и семинаристы получили повестки в военкоматы.

Около 20 учащихся католической семинарии в Гродно и молодых священников, которые служат в Гродненской области, получили повестки с требованием явиться в военкоматы.

Подобные повестки получили и в Пинской епархии, где также находится духовная семинария, сообщает krynica.info.

Согласно изданию, «письма счастья» пришли и десяткам православных семинаристов.

07:52 22/05/2018






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