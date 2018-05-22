Закрыть до устранения нарушений: на Минщине запрет на эксплуатацию грозит более чем 60 объектам
Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси предлагает закрыть торговые центры и другие объекты с массовым пребыванием людей, где не приняты меры по обеспечению пожарной безопасности.
– Мы предложили райисполкомам Минской области рассмотреть возможность введения запрета на эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей, если нарушения не будут устранены до 1 июля 2018 года. И губернатор такой шаг поддержал, – рассказал корреспонденту МЛЫН.BY начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович.
В частности, речь идет об объектах недвижимости, возведение и/или реконструкция которых проводились самовольно. Вкупе с ними и такие здания, у которых несколько раз менялся собственник, либо они не единожды меняли функциональное предназначение. Подобные объекты ранее открывались с разрешения комиссий при райисполкомах, но нередко без согласования с МЧС, то есть без оценки критериев пожарной безопасности.
07:24 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.