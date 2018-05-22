– Мы предложили райисполкомам Минской области рассмотреть возможность введения запрета на эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей, если нарушения не будут устранены до 1 июля 2018 года. И губернатор такой шаг поддержал, – рассказал корреспонденту МЛЫН.BY начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович.





В частности, речь идет об объектах недвижимости, возведение и/или реконструкция которых проводились самовольно. Вкупе с ними и такие здания, у которых несколько раз менялся собственник, либо они не единожды меняли функциональное предназначение. Подобные объекты ранее открывались с разрешения комиссий при райисполкомах, но нередко без согласования с МЧС, то есть без оценки критериев пожарной безопасности.