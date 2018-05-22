По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате синдрома внезапной детской смерти (СВДС).





Об этом МЛЫН.BY сообщил начальник Вилейского райотдела Следственного комитета Евгений Мягков.





— Внезапная смерть может наступить у здоровых младенцев до 1 года, как и случилось с девочкой. Родился ребенок здоровым. Вины родителей в смерти малышки нет, — отметил он.





Синдром внезапной детской смерти у здорового ребенка в возрасте до года развивается в результате внезапного прекращения дыхания и остановки сердца. Выяснить, почему ребенок перестал дышать, удается не всегда. Поэтому такое явление получило название внезапной детской смерти. Иногда его называют «смертью в кроватке», так как младенец умирает во сне.





Точные факторы, вызывающие СВДС, не установлены до сих пор. В группе риска — малыши, рожденные раньше срока, дети матерей в возрасте до 17 лет, младенцы со слабым иммунитетом и другие. Самый опасный период — от 2 до 4 месяцев. Более 80% случаев синдрома происходят до полугодовалого возраста. Правда, обычно врачи говорили, что "смерть без причины" бывает у мальчиков.