Эксперты назвали причину смерти в Вилейке полуторамесячной девочки: причины нет
Малышку в кроватке без признаков жизни 25 февраля обнаружил ее отец. Видимых телесных повреждений на теле ребенка выявлено не было. Проверку проводил Вилейский райотдел Следственного комитета. Спустя месяцы эксперты назвали причину смерти ребенка.
По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате синдрома внезапной детской смерти (СВДС).
Об этом МЛЫН.BY сообщил начальник Вилейского райотдела Следственного комитета Евгений Мягков.
— Внезапная смерть может наступить у здоровых младенцев до 1 года, как и случилось с девочкой. Родился ребенок здоровым. Вины родителей в смерти малышки нет, — отметил он.
Синдром внезапной детской смерти у здорового ребенка в возрасте до года развивается в результате внезапного прекращения дыхания и остановки сердца. Выяснить, почему ребенок перестал дышать, удается не всегда. Поэтому такое явление получило название внезапной детской смерти. Иногда его называют «смертью в кроватке», так как младенец умирает во сне.
Точные факторы, вызывающие СВДС, не установлены до сих пор. В группе риска — малыши, рожденные раньше срока, дети матерей в возрасте до 17 лет, младенцы со слабым иммунитетом и другие. Самый опасный период — от 2 до 4 месяцев. Более 80% случаев синдрома происходят до полугодовалого возраста. Правда, обычно врачи говорили, что "смерть без причины" бывает у мальчиков.
07:20 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.