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СМИ подсчитали частоту стрельбы в американских школах

Более 250 случаев стрельбы в школах было зафиксировано в Соединенных Штатах за последние 9,5 лет. Об этом сообщает CNN cо ссылкой на собственное расследование.

"С 1 января 2009 года (по настоящее время − ред.) в США произошло не менее 288 случаев стрельбы в школах. Это в 57 раз больше, чем в других шести странах Большой семерки", − отмечается в сообщении.

Телекнал приводит пример Канады и Франции, где с января 2009 года по май 2018 года было зафиксировано два случая стрельбы на территории школ, а в Германии − один.

Сообщений о стрельбе в школах в Великобритании, Италии и Японии за этот период не поступало.

Также были обнародованы данные других стран за аналогичный период. Так в Мексике произошло восемь случаев стрельбы в школах, в Индии − пять, Афганистане − три, Китае, Турции и России − один.

Телеканал подчеркивает, что "стрельба в школе − это реальность в Америке, в среднем (она происходит) раз в неделю только в этом году". При этом СNN посчитал только те случаи стрельбы на территории школ, в результате которых по крайней мере один человек получил травму (помимо стрелка).


Напомним, 18 мая в старшей школе пригорода Хьюстона произошла стрельба, в результате которой погибли десять человек.

А ранее, 14 февраля, в американском штате Флорида бывший ученик открыл в школе стрельбу, в ходе которой погибли 17 человек.

Korrespondent.net
07:44 22/05/2018






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