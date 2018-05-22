СМИ подсчитали частоту стрельбы в американских школах

"С 1 января 2009 года (по настоящее время − ред.) в США произошло не менее 288 случаев стрельбы в школах. Это в 57 раз больше, чем в других шести странах Большой семерки", − отмечается в сообщении.





Телекнал приводит пример Канады и Франции, где с января 2009 года по май 2018 года было зафиксировано два случая стрельбы на территории школ, а в Германии − один.





Сообщений о стрельбе в школах в Великобритании, Италии и Японии за этот период не поступало.





Также были обнародованы данные других стран за аналогичный период. Так в Мексике произошло восемь случаев стрельбы в школах, в Индии − пять, Афганистане − три, Китае, Турции и России − один.





Телеканал подчеркивает, что "стрельба в школе − это реальность в Америке, в среднем (она происходит) раз в неделю только в этом году". При этом СNN посчитал только те случаи стрельбы на территории школ, в результате которых по крайней мере один человек получил травму (помимо стрелка).









Напомним, 18 мая в старшей школе пригорода Хьюстона произошла стрельба, в результате которой погибли десять человек.





А ранее, 14 февраля, в американском штате Флорида бывший ученик открыл в школе стрельбу, в ходе которой погибли 17 человек.