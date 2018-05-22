В Гродно ищут ребенка, из-за которого пострадала фельдшер скорой
В Гродно сотрудники милиции разыскивают ребенка, из-за которого пострадала фельдшер скорой помощи. Мальчик внезапно выбежал на проезжую часть прямо перед машиной службы 103, и когда водитель резко затормозил, находившаяся в салоне медик упала и получила сотрясение мозга и другие травмы.
Инцидент произошел 11 мая на улице Социалистической в Гродно. Автомобиль скорой помощи ехал в сторону улицы Карбышева, как внезапно на дорогу выбежал ребенок. Водитель сумел избежать наезда на него, резко нажав на тормоза. Однако из-за резкой остановки в салоне микроавтобуса упала и ударилась головой фельдшер. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб уха.
Мальчик с места происшествия скрылся. Милиционеры просят людей, которым что-либо известно об этом ребенке, позвонить по телефонам 8 (015) 279−75−41 или 279−79−05.
07:11 22/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.