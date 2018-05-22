В Гродно ищут ребенка, из-за которого пострадала фельдшер скорой

Инцидент произошел 11 мая на улице Социалистической в Гродно. Автомобиль скорой помощи ехал в сторону улицы Карбышева, как внезапно на дорогу выбежал ребенок. Водитель сумел избежать наезда на него, резко нажав на тормоза. Однако из-за резкой остановки в салоне микроавтобуса упала и ударилась головой фельдшер. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб уха.

Мальчик с места происшествия скрылся. Милиционеры просят людей, которым что-либо известно об этом ребенке, позвонить по телефонам 8 (015) 279−75−41 или 279−79−05.