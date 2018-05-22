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В Гродно ищут ребенка, из-за которого пострадала фельдшер скорой

В Гродно сотрудники милиции разыскивают ребенка, из-за которого пострадала фельдшер скорой помощи. Мальчик внезапно выбежал на проезжую часть прямо перед машиной службы 103, и когда водитель резко затормозил, находившаяся в салоне медик упала и получила сотрясение мозга и другие травмы.

Инцидент произошел 11 мая на улице Социалистической в Гродно. Автомобиль скорой помощи ехал в сторону улицы Карбышева, как внезапно на дорогу выбежал ребенок. Водитель сумел избежать наезда на него, резко нажав на тормоза. Однако из-за резкой остановки в салоне микроавтобуса упала и ударилась головой фельдшер. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб уха.
 
Мальчик с места происшествия скрылся. Милиционеры просят людей, которым что-либо известно об этом ребенке, позвонить по телефонам 8 (015) 279−75−41 или 279−79−05.
07:11 22/05/2018






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