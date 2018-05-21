Вы чьё, старичьё? Кое-где в Беларуси престарелых и инвалидов отправляли жить к бомжам
Прокуратура нашла нарушения в домах-интернатах для престарелых и инвалидов в Витебской области.
В Оршанском для престарелых и инвалидов жилье предоставляли из расчета менее 7 квадратных метров на одного человека, что является явным ущемлением прав. В Максимовском психоневрологическом доме-интернате только 7 из 57 комнат соответствовали установленным нормам по площади.
Кроме этого помещения интернатов не соответствовали санитарным нормам, также не всегда обеспечивались безопасные условия труда персонала, правила противопожарной безопасности.
Неоднократно жильцов при отсутствии на то оснований переводили из обычных домов-интернатов в Яковлевичский специальный дом-интернат, который предназначен для проживания людей без определенного места жительства (бомжей). Эти люди нуждаются в постороннем уходе, так как ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, нарушали общественный порядок.
Прокуратура выявила, что руководство домов-интернатов не уделяло должного внимания устранению ранее выявленных нарушений, виновных привлекут к ответственности, сообщают в ведомстве, сообщает Вечерний Бобруйск.
20:09 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.