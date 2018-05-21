Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Острый холецистит: инициатора голодовки "Матерей 328" ждёт операция

Приступ случился вечером 18 мая, когда Татьяна вернулась в Калинковичи из Минска, куда возила обращение в Верховный суд и Генпрокуратуру о личном приеме инициативной группы движения "Матери-328".

 Каневская выходила из 15-дневной голодовки, а тут целый день снова ничего не ела, было не до того — просто пила минеральную воду и чай в поезде.

"Забрали в Гомельскую больницу скорой помощи, — рассказывает она. — Сегодня врачи собрали консилиум и вынесли вердикт, что надо удалять желчный пузырь. Диагноз —  острый холецистит. Операция завтра в 10.00".

По словам инициатора голодовки, врачи подтвердили, что причиной приступа стал голод. В больнице Татьяну Каневскую поддерживают (медики знают, почему голодали "Матери 328"), правда, журят: мол, надо хотя бы что-то понимать о последствиях.

Каневская: "Я в медицине не очень разбираюсь, редко попадаю в больницы, редко болею, а тут такое".Фото Еврорадио


Напомним, что матери, которые борются за изменения в статью 328 УК Республики Беларусь, голодали 15 дней — в Калинковичах и деревне Остров под Пуховичами. Позже голодовку поддержали в Лиде. Родственники осужденных добивались встречи с Лукашенко,Ю сообщает euroradio.fm

19 мая им пришел ответ из Администрации президента: просьба о встречи с руководителем государства не удовлетворена, потому что у того "слишком плотный график". При этом в парламент поступил проект изменений в Уголовный кодекс, где смягчается низший порог наказания по статье 328.


19:57 21/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё