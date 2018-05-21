Каневская выходила из 15-дневной голодовки, а тут целый день снова ничего не ела, было не до того — просто пила минеральную воду и чай в поезде.





"Забрали в Гомельскую больницу скорой помощи, — рассказывает она. — Сегодня врачи собрали консилиум и вынесли вердикт, что надо удалять желчный пузырь. Диагноз — острый холецистит. Операция завтра в 10.00".





По словам инициатора голодовки, врачи подтвердили, что причиной приступа стал голод. В больнице Татьяну Каневскую поддерживают (медики знают, почему голодали "Матери 328"), правда, журят: мол, надо хотя бы что-то понимать о последствиях.





Каневская: "Я в медицине не очень разбираюсь, редко попадаю в больницы, редко болею, а тут такое".Фото Еврорадио









Напомним, что матери, которые борются за изменения в статью 328 УК Республики Беларусь, голодали 15 дней — в Калинковичах и деревне Остров под Пуховичами. Позже голодовку поддержали в Лиде. Родственники осужденных добивались встречи с Лукашенко,Ю сообщает euroradio.fm





19 мая им пришел ответ из Администрации президента: просьба о встречи с руководителем государства не удовлетворена, потому что у того "слишком плотный график". При этом в парламент поступил проект изменений в Уголовный кодекс, где смягчается низший порог наказания по статье 328.



