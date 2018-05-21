Острый холецистит: инициатора голодовки "Матерей 328" ждёт операция
Приступ случился вечером 18 мая, когда Татьяна вернулась в Калинковичи из Минска, куда возила обращение в Верховный суд и Генпрокуратуру о личном приеме инициативной группы движения "Матери-328".
Каневская выходила из 15-дневной голодовки, а тут целый день снова ничего не ела, было не до того — просто пила минеральную воду и чай в поезде.
"Забрали в Гомельскую больницу скорой помощи, — рассказывает она. — Сегодня врачи собрали консилиум и вынесли вердикт, что надо удалять желчный пузырь. Диагноз — острый холецистит. Операция завтра в 10.00".
По словам инициатора голодовки, врачи подтвердили, что причиной приступа стал голод. В больнице Татьяну Каневскую поддерживают (медики знают, почему голодали "Матери 328"), правда, журят: мол, надо хотя бы что-то понимать о последствиях.
Каневская: "Я в медицине не очень разбираюсь, редко попадаю в больницы, редко болею, а тут такое".Фото Еврорадио
Напомним, что матери, которые борются за изменения в статью 328 УК Республики Беларусь, голодали 15 дней — в Калинковичах и деревне Остров под Пуховичами. Позже голодовку поддержали в Лиде. Родственники осужденных добивались встречи с Лукашенко,Ю сообщает euroradio.fm
19 мая им пришел ответ из Администрации президента: просьба о встречи с руководителем государства не удовлетворена, потому что у того "слишком плотный график". При этом в парламент поступил проект изменений в Уголовный кодекс, где смягчается низший порог наказания по статье 328.
19:57 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.