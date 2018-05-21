Вы можете заступиться за маршруточников

В постановлении есть пункт о том, чтобы временно отменить конкурсы на право возить людей по межгороду, внутриобластным и межобластным маршрутам. Если Указ будет принят, то юрлица и предприниматели получат возможность до конца 2018 года работать на основании договора об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.





Замечания и предложения по проекту все желающие могут высказать до 24 мая включительно,этого нужно написать письмо на адрес project@niit.by. Или в специальной теме на форуме.









Напомним, раньше частные перевозчики позиционировали себя как операторы нерегулярных рейсов, хотя при этом обладали всеми характеристиками регулярных. Например, точное расписание и постоянный пункт отправления. С 26 февраля, по новым правилам, все подобные маршруты должны быть оформлены как регулярные.



