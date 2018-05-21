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Снова от цефтриаксона умерла пациентка?

45-летняя Снежана Шпаковская была госпитализирована 18 мая на гинекологическую операцию в Столинскую районную больницу. Операция прошла успешно. Но потом случилась беда.

Снова от цефтриаксона умерла пациентка?
У Снежаны Шпаковской было трое детей.
«Там ничего серьезного не было. Маленькая операция — удалили полип и всё, — говорят родственники Снежаны. — Потом тоже все было хорошо. В пятницу вечером она позвонила дочери в Москву, сказала, что идет на укол. И все».

После инъекции женщине стало плохо, рассказывают родственники. Она пошла в туалет, думала, что ее рвет. Однако там начала задыхаться, закричала, стала звать на помощь. Прибежал персонал больницы, Снежану увезли в реанимацию.

Она впала в кому, из которой так и не вышла, говорят родственники. Врачи спасали Снежану всю ночь, несколько раз у женщины останавливалось сердце, его заводили снова. Но утром 19 мая, в субботу, Шпаковская умерла.

По информации «Нашей Нивы» женщине кололи антибиотик цефтриаксон.
 «Снежана была женщина-живчик. Полная энергии и очень здоровая. Кроме как к стоматологам, к врачам не ходила, никогда ничем не болела, — рассказывают родственники Шпаковской. — Но она была очень проблемным аллергиком. Об этом она всем говорила постоянно, и в медкарте у нее была запись. Врачи об аллергии должны были знать».

Кстати, в перечне реакций, которые может вызвать цефтриаксон, — как раз таки анафилактический шок.

Но Петр Пашкевич, главный врач столинской больницы, уверяет — в медицинских документах Шпаковской не было информации о том, что у женщины имеется аллергия на какие-либо лекарства.

«Пока выводы делать рано. У нас весь день 19 мая была комиссия Минздрава. Вопрос будет еще рассматриваться, скорее всего даже у министра. Но в медицинской документации Шпаковской об аллергии на медпрепараты ничего не было, — рассказал «Нашей Ниве» Пашкевич. — В принципе, любой препарат может вызвать аллергическую реакцию, но это, скорее, зависит от особенностей организма, чем от препарата».

В свою очередь Алексей, муж Шпаковской говорит, что когда-то Снежана вводила их внуку цефтриаксон. И от контакта кожи с препаратом у нее сразу началась реакция — лицо пошло красными пятна.

«Неизвестно, спросили ли ее об аллергии и проблемах с медикаментами. Предупредили ли врачи, что ей будут колоть этот цефтриаксон? Она бы обязательно сказала, что могут быть проблемы», — уверен Алексей.

«Единственное, что пока могу заявить, это то, что врач пытался качественно оказать медицинскую помощь», — говорит Петр Пашкевич.

Дальнейшие выводы будут сделаны комиссиями, экспертизой и следователями. Муж Снежаны уже подал заявление в Следственный комитет, в больнице изъята документация.

«Но я не хочу, чтобы кого-то посадили. Хочу, чтобы в будущем такого больше не случалось. Пусть смотрят и думают о последствиях… — говорит Алексей. — Хочу, чтобы немного мозгами думали».


Снежану Шпаковскую похоронили днем 21 мая. У нее осталось трое взрослых детей и шестеро внуков.
Отметим, что осложнения после применения цефтриаксона случались и в прошлом году.



20:15 21/05/2018






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