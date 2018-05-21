Пьяная женщина разбила ногой лобовое стекло автомобиля ГАИ
На прошлых выходных сотрудники ГАИ задержали в Дзержинском районе 46-летнюю жительницу Столбцов, которая ехала на машине без прав и в состоянии алкогольного опьянения.
Женщине это не понравилось, и она начала крушить служебный автомобиль.
Инцидент произошел 20 мая, сообщили в управлении ГАИ УВД Минского облисполкома. Сотрудники ДПС задержали 46-летнюю жительницу Столбцов, управлявшую автомобилем Nissan Primera. Заподозрив, что женщина находится в нетрезвом состоянии, инспекторы попросили ее сесть в служебную машину.
Вместо того чтобы сесть на заднее сиденье, как просили сотрудники ГАИ, водитель заняла переднее пассажирское сиденье. Затем женщина несколько раз ногой ударила по ветровому стеклу, в результате чего оно покрылось трещинами, а также повредила крепление видеорегистратора.
В дальнейшем выяснилось, что у женщины нет водительских прав, а у автомобиля отсутствует техосмотр. В отношении водителя составили 4 административных протокола. Проводится проверка, заключили в милиции.
19:08 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.