Пьяная женщина разбила ногой лобовое стекло автомобиля ГАИ

Женщине это не понравилось, и она начала крушить служебный автомобиль.





Инцидент произошел 20 мая, сообщили в управлении ГАИ УВД Минского облисполкома. Сотрудники ДПС задержали 46-летнюю жительницу Столбцов, управлявшую автомобилем Nissan Primera. Заподозрив, что женщина находится в нетрезвом состоянии, инспекторы попросили ее сесть в служебную машину.

Вместо того чтобы сесть на заднее сиденье, как просили сотрудники ГАИ, водитель заняла переднее пассажирское сиденье. Затем женщина несколько раз ногой ударила по ветровому стеклу, в результате чего оно покрылось трещинами, а также повредила крепление видеорегистратора.





В дальнейшем выяснилось, что у женщины нет водительских прав, а у автомобиля отсутствует техосмотр. В отношении водителя составили 4 административных протокола. Проводится проверка, заключили в милиции.



