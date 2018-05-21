Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Пьяная женщина разбила ногой лобовое стекло автомобиля ГАИ

На прошлых выходных сотрудники ГАИ задержали в Дзержинском районе 46-летнюю жительницу Столбцов, которая ехала на машине без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Женщине это не понравилось, и она начала крушить служебный автомобиль.

Инцидент произошел 20 мая, сообщили в управлении ГАИ УВД Минского облисполкома. Сотрудники ДПС задержали 46-летнюю жительницу Столбцов, управлявшую автомобилем Nissan Primera. Заподозрив, что женщина находится в нетрезвом состоянии, инспекторы попросили ее сесть в служебную машину.
 
Вместо того чтобы сесть на заднее сиденье, как просили сотрудники ГАИ, водитель заняла переднее пассажирское сиденье. Затем женщина несколько раз ногой ударила по ветровому стеклу, в результате чего оно покрылось трещинами, а также повредила крепление видеорегистратора.
 

В дальнейшем выяснилось, что у женщины нет водительских прав, а у автомобиля отсутствует техосмотр. В отношении водителя составили 4 административных протокола. Проводится проверка, заключили в милиции.


19:08 21/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё