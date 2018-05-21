Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Витебский горисполком ответил на петицию против памятника княгине Ольге: уже заключен договор с подрядчиком

С подрядчиком уже заключен договор, а Министерство культуры одобрило проект — такой ответ из Витебского горисполкома получили авторы петиции против установки в областном центре памятника киевской княгине Ольге.


Напомним, что петиция с требованием к городским властям отказаться от установки этого памятника была размещена на белорусской интернет-платформе электронных обращений petitions.by в начале апреля, ее подписали 190 человек. Она была адресована председателю Витебского горисполкома Виктору Николайкину, но ответ пришел от его заместителя Петра Подгурского.

В своем ответе господин Подгурский сообщает, что проектная документация согласована с Министерством культуры Республики Беларусь. А подрядчик на выполнение работ по благоустройству территории для размещения памятника основательнице города — Святой равноапостольной княгине Ольге — (2-я очередь строительства, 9-й пусковой комплекс, корректировка) выбран в результате госзакупки, договор с ним заключен 4 ноября 2017 года.

К сожалению, название подрядчика, чиновник решил сохранить в тайне. На сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен указано, что обе закупки на проведение этих работ признаны несостоявшимися. Оба раз заявки поступали только от «ПлиссаСтрой», эта фирма монтировала и фонтан в парке Фрунзе, о котором «ННВ» недавно писали.


Также в ответе отмечается, что при проведении строительных работ на объекте предусмотрено изменение зеленой зоны, а не ее уничтожение. Планируемый памятник княгине Ольги отражает легенду об основании Витебска, а его создание в соответствии с действующим законодательством согласовано Министерством культуры. Основания для отказа от плана по его созданию отсутствуют.


В конкурсе на памятник, который прошел почти десять лет назад, победил проект минского скульптора Владимира Слободчикова, который собираются установить на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе у так называемой «Ямы», напротив площади Свободы и недалеко от Летнего амфитеатра, пишут "Народные навіны Віцебска".


18:11 21/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё