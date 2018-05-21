



Напомним, что петиция с требованием к городским властям отказаться от установки этого памятника была размещена на белорусской интернет-платформе электронных обращений petitions.by в начале апреля, ее подписали 190 человек. Она была адресована председателю Витебского горисполкома Виктору Николайкину, но ответ пришел от его заместителя Петра Подгурского.





В своем ответе господин Подгурский сообщает, что проектная документация согласована с Министерством культуры Республики Беларусь. А подрядчик на выполнение работ по благоустройству территории для размещения памятника основательнице города — Святой равноапостольной княгине Ольге — (2-я очередь строительства, 9-й пусковой комплекс, корректировка) выбран в результате госзакупки, договор с ним заключен 4 ноября 2017 года.





К сожалению, название подрядчика, чиновник решил сохранить в тайне. На сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен указано, что обе закупки на проведение этих работ признаны несостоявшимися. Оба раз заявки поступали только от «ПлиссаСтрой», эта фирма монтировала и фонтан в парке Фрунзе, о котором «ННВ» недавно писали.









Также в ответе отмечается, что при проведении строительных работ на объекте предусмотрено изменение зеленой зоны, а не ее уничтожение. Планируемый памятник княгине Ольги отражает легенду об основании Витебска, а его создание в соответствии с действующим законодательством согласовано Министерством культуры. Основания для отказа от плана по его созданию отсутствуют.









В конкурсе на памятник, который прошел почти десять лет назад, победил проект минского скульптора Владимира Слободчикова, который собираются установить на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе у так называемой «Ямы», напротив площади Свободы и недалеко от Летнего амфитеатра, пишут "Народные навіны Віцебска".



