История с участием Набизаду далеко не первая, в которую господин Погосов вляпывается, теряя огромные суммы. Сам он утверждает, что его неприятности в Беларуси начались с 2008 года . Десять лет прошло, юбилей впору отмечать, а они – неприятности – все не заканчиваются. Наверное, пора бы задуматься: они сами как магнит к немолодому уже человеку притягиваются, или он сам их провоцирует?





В том, что 72-летний Вячеслав Иванович Погосов долларовый миллионер – нет никаких сомнений. У него бизнес в Испании и в Краснодарском крае, где он владеет маслоэкстракционный заводом, гостиничным комплексом, кафе и, наверное, прочим движимым и недвижимым имуществом. В Беларуси Погосов живет свыше десяти лет, в Минске у него в разное время было несколько элитных квартир и коттедж в переулке Золотой в известных Дроздах. Именно в этом особняке, на территории охраняемого поселка, что находится вблизи резиденции Александра Лукашенко, и произошли события, о которых пойдет речь.





Шутка ли, в Дроздах похитили сейф, в котором находились ценности на сумму почти в миллион долларов!









Кража случилась ночью летом 2011 года, когда Погосова не было в Беларуси. Следствие застопорилось. В 2014 году у Погосова похитили еще 95 тысяч евро. Следствие и по этому делу шло ни шатко, ни валко. Бизнесмен подозревал в кражах свою молодую сожительницу Екатерину, с ней он прожил около семи лет и только потом узнал, что девушку на самом деле зовут Викторией. Чтобы ускорить процесс расследования Вячеслав Иванович через знакомого ресторатора связался с сотрудниками Центрального районного отдела СК Минска подполковниками Олегом Мельниковым и Сергеем Костыко и за деньги попросил отправить в тюрьму его бывшую сожительницу. Всего бизнесмен передал следователям 30 тысяч долларов. Но офицеры заказ не смогли выполнить, не смогли и деньги вернуть, ибо большую часть успел потратить. Бизнесмен на них обиделся и пошел в КГБ, где на взяточников написал заявление и заключил соглашение о сотрудничестве, что и спасло его от уголовного преследования. По делу он проходил свидетелем, а Мельников и Костыко в итоге получили по





Что касается истории с похищением в Дроздах сейфа Погосова, то она частично была завершена в России, куда материалы уголовного дела были переданы из Беларуси. 31 мая 20 года Анапский городской суд Краснодарского края признал виновными и приговорил двоих участников кражи сейфа Саакяна и Устяна к 4 годам лишения свободы 2 годам исправ работ соответственно. Правда, Саакяну приплюсовали еще и срок за ранее совершенные разбой и грабеж, окончательно он получил 7 лет.





«Белорусский партизан» ознакомился с приговором по этому делу. История уникальная не только по дерзости, но и по недалекости ума рядовых исполнителей.





Организатором кражи сейфа с деньгами и драгоценностями названа сожительница Погосова Екатерина-Виктория, в приговоре она названа -- «установленное следствием лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство». Вероятно, что ее целью было похищение только одной очень дорогой вещи – кольца с бриллиантом. Стоимость вещицы в этом деле «плавает»: в приговоре отмечено, что его цена составляет 400 тыс. евро, а сам Погосов в суде сообщил, что кольцо купил в Испании в 2007 году за 700 тыс. долларов. По его словам, в 2011 году он имел намерение продать кольцо и сам коттедж.





По одной из версий, сожительница знала, где находится ключ от сейфа, и когда Погосов спал, она похитила кольцо с бриллиантом и 20 600 евро. При этом не тронула другие деньги и драгоценности. После того как бизнесмен уехал в Россию по делам, девушка подговорила его знакомого гражданина России Саакяна и еще одного мужчину сейф похитить: мол, таким образом она отводила от себя подозрения. При этом остальное ценное имущество они должны были забрать себе. Саакян согласился, но сейф тяжелый и потому он привлек к краже своего давнего знакомого Устяна.





Ночью 14 июля 2011 года воры приехали к дому Погосова на «Фольксваген-универсале». Охрана коттеджного поселка беспрепятственно пропустила автомобиль, так как он был зарегистрирован на имя миллионера. Боковая дверь коттеджа была специально оставлена открытой. Сейф находился на втором этаже дома, воры выволокли его, положив его в покрывало, а затем поехали в Оршу, к знакомому Саакяна, где в гараже железный ящик вскрыли «болгаркой». Их добычей стали: 120 золотых Николаевских 15-рублевых монет, стоимостью 500 евро каждая, и комплект ювелирных изделий (кольцо и серьги с бриллиантами) за 5 тыс. евро.





Гости уехали не попрощавшись, и когда хозяин гаража обнаружил накрытый покрывалом распотрошенный сейф и рядом чужую «болгарку», он не на шутку перепугался и отвез его в лес. Оказалось, что воры не все из него забрали. В верхнем отсеке сейфа имелось потайное отделение, которое открылось, когда белорус переворачивал железный ящик. Всего он нашел наличными 14 400 евро и мешочки с золотыми Николаевскими монетами 1897 года выпуска, всего 120 штук. Все это мужчина отвез к себе на дачу и спрятал. Он никому не сообщал о такой находке, так как не знал, что делать, думал, что Саакян вернется за деньгами и монетами и решил подождать три дня. Через три дня Саакян позвонил и сказал, если он что нашел в сейфе, то надо отдать. Что он и сделал, когда к нему в Оршу приехал Погосов.









Следует заметить, что, по сути, это преступление потерпевший раскрыл сам. История умалчивает подробности, известно, что Вячеслав Иванович после известия о краже сейфа, которое его застало в городе Славянск-на-Кубани, позвонил Саакяну и попросил того приехать в принадлежащую ему гостиницу «Европа». При встрече Саакян во всем ему признался, позже он и Устян вернули все похищенное за исключением 10 золотых монет, которые продали. Погосов проявил к ним милосердие, гражданский иск не заявлял и просил суд их строго не наказывать. Как отмечено в приговоре: «Они были введены в заблуждение другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с чем он их простил».





О судьбе бывшей сожительницы миллионера и кольца с бриллиантом ничего не известно.