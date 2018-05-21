Допился: в Гродно мужик едва не пропил квартиру, но отказали ноги

Еще одна жилплощадь ему была не нужна, поэтому он продал квартиру, а за появившиеся деньги начал систематически отмечать их появление. Употребление спиртных напитков продолжалось порядка двух месяцев. Но все вдруг закончилось не с деньгами, а в связи с тем, что у мужчины отказали ноги. Но это стало лишь началом череды неудач — собутыльники его еще и обокрали, похитив большую часть денежных средств от продажи недвижимости, пока тот находился в больнице.





Как рассказал первый заместитель начальника Октябрьского РОВД Гродно Николай Сазон: все деньги лежали у потерпевшего в одном месте в квартире, ключ от которой он периодически давал приятелям, чтобы тем было на что купить спиртное. Сам эти два месяца дома почти не появлялся, много употреблял алкоголя, из-за чего оказался в больнице. Там ему помогли, и уже по возвращении мужчина понял, что его обокрали.





Оказалось, что при одном из визитов вместе с собутыльником в квартиру зашел еще один человек, также распивавший вместе с ними спиртные напитки.









Дружеские отношения потерпевшего и подозреваемого не связывали, поэтому последний с радостью взял чужую валюту. Всего более 10 тысяч долларов США. Часть денег изъята.





Злоумышленник в прошлом неоднократно судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.



