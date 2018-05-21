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Новым директором Нацагентства по туризму стал Антон Галыня

Новым директором Национального агентства по туризму Беларуси стал Антон Галыня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма.

Сегодня состоялось его представление коллективам Нацагентства по туризму и департамента по туризму Минспорта.

Антон Галыня продолжительное время работал в аппарате Совета Федерации профсоюзов Беларуси. Занимал должность начальника главного управления международного сотрудничества аппарата Совета ФПБ. ﻿

17:28 21/05/2018






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