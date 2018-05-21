Новым директором Нацагентства по туризму стал Антон Галыня
Новым директором Национального агентства по туризму Беларуси стал Антон Галыня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма.
Сегодня состоялось его представление коллективам Нацагентства по туризму и департамента по туризму Минспорта.
Антон Галыня продолжительное время работал в аппарате Совета Федерации профсоюзов Беларуси. Занимал должность начальника главного управления международного сотрудничества аппарата Совета ФПБ.
17:28 21/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.