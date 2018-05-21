Зачем девушка легла под поезд? Машинист не заметил и поехал
Случай произошел в субботу на станции «Уша» (Молодечненский район): 24-летняя девушка легла на рельсы под электричку, рассказал mlyn.by очевидец.
— Я ехала в электричке Молодечно—Минск. Вышла на станции Уша. Это было примерно в 19:37. Пока поезд стоял, девушка залезла под вагон на пешеходный настил. Электричка уехала, укрепленным под вагоном ящиком, девушку отбросило в колею между рельсов. Машинист не мог ее видеть, и поезд, не останавливаясь, поехал в Минск.
Пострадавшую забрала скорая помощь. Девушка жива, сообщил заместитель главного врача Молодечненской центральной районной больницы Иван Лужинский: «Сейчас она находится под нашим усиленным контролем. Прогноз ее выздоровления положительный».
17:23 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.