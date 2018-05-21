Зачем девушка легла под поезд? Машинист не заметил и поехал

— Я ехала в электричке Молодечно—Минск. Вышла на станции Уша. Это было примерно в 19:37. Пока поезд стоял, девушка залезла под вагон на пешеходный настил. Электричка уехала, укрепленным под вагоном ящиком, девушку отбросило в колею между рельсов. Машинист не мог ее видеть, и поезд, не останавливаясь, поехал в Минск.









Пострадавшую забрала скорая помощь. Девушка жива, сообщил заместитель главного врача Молодечненской центральной районной больницы Иван Лужинский: «Сейчас она находится под нашим усиленным контролем. Прогноз ее выздоровления положительный».



