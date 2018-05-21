Основанием для обвинения граждан Беларуси в недостойном поведении стала фотография, сделанная из окна машины. Рынска утверждает, что из запечатленного на ней автомобиля с белорусскими номерами на ходу выбросили пластиковую бутылку, пишет gomel.today

«Вот эта белорусская машина взяла и выбросила пустую пластиковую бутылку из окна прямо в Рублевский лесок. Скажите, а в Беларуси тоже так принято? Или это только здесь свинячить можно?» — возмутилась журналистка в Facebook.





Друзья по соцсети с энтузиазмом поддержали светскую львицу. Одна из «френдесс», Alexandra Maslova, ударилась в размышления о том, что «западные белорусы» отличаются от «быдлостана». А запечатленная на фото машина, судя по номеру, из Гомельской области.









Однако не все были единодушны в осуждении граждан соседней страны. Некоторые отметили, что неясно, действительно ли выбросили из машины мусор. Кроме того, неизвестно, кто именно сидел в автомобиле — возможно, русский. Ведь и россияне покупают в Беларуси машины с пробегом, оставляя старые номера, напомнили пользователи.





Божена Рынска известна «разоблачениями» неправильного, с ее точки зрения, образа жизни соотечественников — а теперь вот и граждан ближнего зарубежья. Не так давно она прокомментировала ролик с плачущим в самолете ребенком, страдающим от аутизма, назвав его «мелкой тварью». Журналистка убеждена, что больного вместе с матерью следовало высадить из лайнера. Большинство друзей, как обычно, ее поддержали.



