Подробности инцидента, когда учитель набросилась на четвероклашек

Учительница дополнительного образования, которая занимается постановкой хореографических номеров, предложила помочь подготовить с детьми танец для их выпускного, но в какой-то момент начался конфликт.





Как стало известно tut.by, репетиции проходили в актовом зале школы, где собрались дети из двух параллельных классов. Школьники галдели, учительницу не слушали. Один из мальчиков начал спорить с педагогом, она вышла из себя.





– Тут подвернулся еще один ребенок, она его толкнула, а потом переключилась на Матвея (имя изменено по просьбе родителей. – прим. tut.by) и стала на него сильно кричать. Ребенок, и это видно на видео, не отвечает учительнице. Она кричит ему о беседе, которая у них когда-то была. Тогда он просто взял в руки микрофон. По словам ребенка, учительница тогда тоже сильно кричала. Я все, конечно, понимаю, дети могут себя плохо вести, но Матвей нормально воспитан, он не какой-то там грубиян, хорошо учится. Я спрашивала сына, что он такого сделал. Говорит – ничего. На видео только часть конфликта. Дети стали снимать видео, потому что и раньше были инциденты с данным педагогом, – сказала мама одного из мальчиков.





Ролик выложили в группе класса в Viber. Родители детей обратились к классному руководителю, она пообещала во всем разобраться и поговорить с учительницей. Позже кто-то выложил ролик в Сеть.





В администрации школы частично подтверждают слова родителей – да, были нарекания на данного педагога, но рукоприкладства ранее не было.





– Об инциденте я узнал тогда же, когда, наверное, и вы – вчера вечером, когда видео появилось на одном из гродненских сайтов. Нам очень жаль, что все так произошло и о школе говорят из-за конфликтов, а не потому, например, что наши дети постоянно становятся победителями различных конкурсов и олимпиад, – сказал директор школы Игорь Потенго. – Безусловно, учительница виновата в том, что случилось. Она должна быть более сдержанной и ответственной, но и дети, которые снимали все это исподтишка, тоже поступили неверно. Надо было обо всем рассказать своему классному руководителю или мне, чтобы мы сразу приняли какие-то меры.





Свое поведение учитель директору объяснила тем, что дети плохо себя вели и совершенно ее не слушали.





– Мы рассматриваем вопрос о ее увольнении. Но у человека в любом случае заканчивается контракт 31 мая. Она была принята на работу по срочному договору, – сказал tut.by директор школы и добавил, что больше педагог в данном учебном заведении работать не будет.









В отделе образования Гродненского горисполкома также прокомментировали инцидент.





– Нами проведено служебное расследование по факту нарушения педагогической этики. Такое поведение недопустимо в системе образования. Педагог будет уволена в понедельник. Также будет вынесен выговор директору школы и выговор заместителю директора по воспитательной работе за ослабленный контроль за педагогами дополнительного образования в данной школе, – рассказал tut.by начальник отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.



