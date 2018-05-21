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«Внимание - дети!»: с 25 мая по 5 июня в Беларуси днем нужно ездить с включенным ближним светом фар

ГАИ проводит специальное комплексное мероприятие.

В Беларуси начинаются летние каникулы. В связи с этим Госавтоинспекция Беларуси призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах. Для этого проводится традиционную акцию «Внимание - дети!», пишет kp.by

Согласно пункту 166.9 Правил дорожного движения, в светлое время суток во время республиканских косплексных специальных мероприятий водители обязаны ездить с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Нарушение грозит штрафом до двух базовых величин (49 рублей).

 - Наибольшее число ДТП с участием детей происходит с июня по сентябрь, то есть во время школьных каникул. У детей появляется много свободного времени, они часто остаются без контроля взрослых. Как правило, в дорожно-транспортных происшествиях страдают дети в возрасте от 7 до 12 лет, - отмечают в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

 


ГАИ просит водителей быть особенно внимательными в дворовых проездах, вблизи школ, на нерегулируемых пешеходных переходах.

16:17 21/05/2018






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