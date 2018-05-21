В Беларуси начинаются летние каникулы. В связи с этим Госавтоинспекция Беларуси призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах. Для этого проводится традиционную акцию «Внимание - дети!», пишет kp.by

Согласно пункту 166.9 Правил дорожного движения, в светлое время суток во время республиканских косплексных специальных мероприятий водители обязаны ездить с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Нарушение грозит штрафом до двух базовых величин (49 рублей).

- Наибольшее число ДТП с участием детей происходит с июня по сентябрь, то есть во время школьных каникул. У детей появляется много свободного времени, они часто остаются без контроля взрослых. Как правило, в дорожно-транспортных происшествиях страдают дети в возрасте от 7 до 12 лет, - отмечают в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





ГАИ просит водителей быть особенно внимательными в дворовых проездах, вблизи школ, на нерегулируемых пешеходных переходах.