«Внимание - дети!»: с 25 мая по 5 июня в Беларуси днем нужно ездить с включенным ближним светом фар
В Беларуси начинаются летние каникулы. В связи с этим Госавтоинспекция Беларуси призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах. Для этого проводится традиционную акцию «Внимание - дети!», пишет kp.by
Согласно пункту 166.9 Правил дорожного движения, в светлое время суток во время республиканских косплексных специальных мероприятий водители обязаны ездить с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Нарушение грозит штрафом до двух базовых величин (49 рублей).
ГАИ просит водителей быть особенно внимательными в дворовых проездах, вблизи школ, на нерегулируемых пешеходных переходах.