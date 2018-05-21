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Умер режиссер Александр Аскольдов. Его фильм "Комиссар" пролежал на полке 20 лет

Творческий путь Аскольдова чрезвычайно трагичен. Он родился в 1932 году в Москве. Отец будущего режиссера (кстати, родом из Слуцка) был расстрелян в 1937 году.

Режиссер Александр Аскольдов умер в московской больнице на 86-м году жизни, пишет Deutsche Welle.

Александр Аскольдов. Фото: tvkultura.ru

Творческий путь Аскольдова чрезвычайно трагичен. Он родился в 1932 году в Москве. Отец будущего режиссера (кстати, родом из Слуцка) был расстрелян в 1937 году.

Аскольдов окончил филфак МГУ, исследовал творчество Михаила Булгакова. Позднее работал в аппарате Министерства культуры СССР, являлся помощником Екатерины Фурцевой, которая возглавляла это ведомство.


В 1966 году Аскольдов поступил на Высшие режиссерские курсы, а в 1967-м снял в качестве дипломной работы фильм «Комиссар» (по мотивам одного из рассказов Василия Гроссмана). Фильм был запрещен, а режиссер был уволен с формулировкой «профессионально непригоден» в трудовой книжке.
 

Больше он не снял ни одного художественного фильма.

«Комиссара» должны были уничтожить, но Аскольдов смог вынести из монтажной единственную копию. В 1987 году во время Московского международного кинофестиваля он в присутствии зарубежных гостей смог рассказать о своем фильме.
После этого «Комиссар» вышел на экраны. Началось его триумфальное шествие по международным фестивалям: картина получила «Серебряного медведя» на фестивале в Берлине, была признана фильмом года в ФРГ, Швейцарии, Швеции и ГДР, а также номинирована на Оскар.

В последние годы Александр Аскольдов преподавал в киношколах различных европейских стран (в том числе в Германии).


16:11 21/05/2018






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