Умер режиссер Александр Аскольдов. Его фильм "Комиссар" пролежал на полке 20 лет
Творческий путь Аскольдова чрезвычайно трагичен. Он родился в 1932 году в Москве. Отец будущего режиссера (кстати, родом из Слуцка) был расстрелян в 1937 году.
Режиссер Александр Аскольдов умер в московской больнице на 86-м году жизни, пишет Deutsche Welle.
Александр Аскольдов. Фото: tvkultura.ru
Творческий путь Аскольдова чрезвычайно трагичен. Он родился в 1932 году в Москве. Отец будущего режиссера (кстати, родом из Слуцка) был расстрелян в 1937 году.
Аскольдов окончил филфак МГУ, исследовал творчество Михаила Булгакова. Позднее работал в аппарате Министерства культуры СССР, являлся помощником Екатерины Фурцевой, которая возглавляла это ведомство.
В 1966 году Аскольдов поступил на Высшие режиссерские курсы, а в 1967-м снял в качестве дипломной работы фильм «Комиссар» (по мотивам одного из рассказов Василия Гроссмана). Фильм был запрещен, а режиссер был уволен с формулировкой «профессионально непригоден» в трудовой книжке.
Больше он не снял ни одного художественного фильма.
«Комиссара» должны были уничтожить, но Аскольдов смог вынести из монтажной единственную копию. В 1987 году во время Московского международного кинофестиваля он в присутствии зарубежных гостей смог рассказать о своем фильме.
После этого «Комиссар» вышел на экраны. Началось его триумфальное шествие по международным фестивалям: картина получила «Серебряного медведя» на фестивале в Берлине, была признана фильмом года в ФРГ, Швейцарии, Швеции и ГДР, а также номинирована на Оскар.
В последние годы Александр Аскольдов преподавал в киношколах различных европейских стран (в том числе в Германии).
16:11 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.