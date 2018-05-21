Парень привлек внимание людей тем, что громко кричал «Господи, помилуй» и сбрасывал с себя одежду.





К молодому человеку подошли сотрудники милиции и прохожие, которые успокоили парня, собрали его одежду и увели.





Как пишут участники группы «Жировичи Сегодня Zhirovitsy Today», молодым человеком оказался семинарист.





Стоит отметить, что в тот день 20 мая в Жировичском Свято-Успенском монастыре проходили празднования в честь явления Жировичской иконы Божией Матери. И паломники из различных уголков Беларуси и других стран прибыли на святую землю, чтобы поклониться известному образу Пресвятой Богородицы.