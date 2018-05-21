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Скандал в Жировичской семинарии: в центре Жировичей молодой человек снимал с себя одежду со словами «Господи, помилуй»

Вечером 20 мая в центре агрогородка Жировичи произошел инцидент, сообщает паблик ВКонтакте "Жировичи Сегодня Zhirovitsy Today"

Скандал в Жировичской семинарии: в центре Жировичей молодой человек снимал с себя одежду со словами «Господи, помилуй»
Парень привлек внимание людей тем, что громко кричал «Господи, помилуй» и сбрасывал с себя одежду.

К молодому человеку подошли сотрудники милиции и прохожие, которые успокоили парня, собрали его одежду и увели.

Как пишут участники группы  «Жировичи Сегодня Zhirovitsy Today», молодым человеком оказался семинарист.

Стоит отметить, что в тот день 20 мая в Жировичском Свято-Успенском монастыре проходили празднования в честь явления Жировичской иконы Божией Матери. И паломники из различных уголков Беларуси и других стран прибыли на святую землю, чтобы поклониться известному образу Пресвятой Богородицы.
"Газета Слонимская"
15:39 21/05/2018






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