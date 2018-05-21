Скандал в Жировичской семинарии: в центре Жировичей молодой человек снимал с себя одежду со словами «Господи, помилуй»
Вечером 20 мая в центре агрогородка Жировичи произошел инцидент, сообщает паблик ВКонтакте "Жировичи Сегодня Zhirovitsy Today"
Парень привлек внимание людей тем, что громко кричал «Господи, помилуй» и сбрасывал с себя одежду.
К молодому человеку подошли сотрудники милиции и прохожие, которые успокоили парня, собрали его одежду и увели.
Как пишут участники группы «Жировичи Сегодня Zhirovitsy Today», молодым человеком оказался семинарист.
Стоит отметить, что в тот день 20 мая в Жировичском Свято-Успенском монастыре проходили празднования в честь явления Жировичской иконы Божией Матери. И паломники из различных уголков Беларуси и других стран прибыли на святую землю, чтобы поклониться известному образу Пресвятой Богородицы.
"Газета Слонимская"
15:39 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.