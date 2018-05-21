



Бывший министр образования историк Петр Бригадин стал директором Института бизнеса БГУ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе университета, сообщает tut.by

В 2000 году Петр Бригадин стал ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь, затем — министром образования (2001-2003 гг.). С 2003 года возглавлял Государственный институт управления и социальных технологий БГУ.





9 апреля Совет БГУ единогласно принял решение о слиянии Государственного института управления и социальных технологий (ГИУСТ) и Института бизнеса и менеджмента технологий (ИБМТ) в Институт бизнеса. Он, по словам ректора Андрея Короля, должен усилить бизнес-образование и создать «мощный аналог высшей школы экономики, имеющейся во многих элитарных университетах мира».





Новообразованный институт бизнеса будет готовить студентов по пяти специальностям и направлениям: маркетинг, менеджмент, бизнес-администрирование, логистика, управление информационными ресурсами.





Почему Институт бизнеса БГУ возглавил историк? «Он управленец в первую очередь. У Бригадина очень широкий административный опыт», — пояснили в пресс-службе.



