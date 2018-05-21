Старший сын академика Гусакова Егор стал кандидатом экономичсеких наук три года назад.





Тема научного труда Гордея Владимировича Гусакова – “Комплексная система управления продовольственной безопасностью: методологические и методические решения”.





Научный руководитель работы – директор Институт системных исследований в АПК профессор Александр Шпак.





Оппонентами выступают доктор экономических наук, член- корреспондент НАН Беларуси, завкафедрой БГАТУ Геннадий Гануш и директор РУП «Институт мясомолочной промышленности НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» кандидат экономических наук Алексей Мелещеня.









В своем автореферате Гордей Гусаков отмечает сильную импортную зависимость нашей страны по некоторым видам продукции:





«Изучение показывает, что по большинству видов сельскохозяйственной продукции в стране достигнуто стабильное состояние продовольственной безопасности, хотя и наблюдается некоторое колебание ее уровня по годам. Это подчеркивает продуктоизбыточный характер АПК страны. Тем не менее имеются виды продукции, по которым в республике наблюдается сильная импортная зависимость (рыбная продукция, фрукты и ягоды и др.) Таким об разом, есть основания утверждать, что продовольственная безопасность в стране имеет структурную неоднородность, хотя по ряду продуктов приобрела необратимый характер (мясу, молоку, яйцам и др.), тогда как по некоторым другим содержит известные риски…





Республике Беларусь следует стремиться к максимальному (избыточному) или оптимальному уровням продовольственного снабжения, поскольку более низкие уровни не позволят сбалансировать внутренний товарооборот за счет собственного производства, а также предполагают импорт соответствующих объемов продовольствия, что, естественно, не позволяет достичь целевых критериев и ведет к внешней зависимости...»





Тему, выбранную для диссертации, Гордей Гусаков разрабатывает уже не один год. Его работа «Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года» была признана одной из лучших научных разработок.









Гордей Гусаков – президентский стипендиат. Как говорится в одном из информационных сообщений на сайте Академии наук, его отметили «за разработку методики прогнозирования развития внутреннего продовольственного рынка в словиях изменения спроса на продовольствие, обоснование направлений повышения эффективности функционирования продовольственной системы, что п воляет упреждать возможные риски и угрозы, принимать скоординированные меры по обеспечению устойчивого развития аграрного рынка и сельскохозяйственного производства, наращивать экспортный потенциал агропромышленного комплекса».





Старший брат Гордея Гусакова – Егор – кандидатом наук стал три года назад. Сфера научных интересов Егора Владимировича – экономика агропромышленного комплекса и рыночные условия развития экономики.





Тема кандидатской диссертации Егора Гусакова – «Научные основы и организационно-экономический механизм эффективного функционирования кооперативно-интеграционных объединений в АПК».





Оба брата презентовали свои научные труды под крышей Республиканского научного унитарного предприятия «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси». Егор Гусаков является ведущим научным сотрудником этого Института, а еще руководит Советом молодых ученых отделения аграрных наук Академии наук.





В кулуарах Академии наук ходят разные разговоры об успехах братьев Гусаковых. Некоторые задают риторический вопрос: мол, а добились бы они таких научных успехов без помощи высокопоставленного отца?..





Кстати, в своих интервью председатель президиума Национальной Академии наук академик Владимир Гусаков весьма редко рассказывает о своих талантливых сыновьях…





Директор Института системных исследований в АПК Александр Шпак хорошо знает двух сыновей председателя Академии наук и называет их настоящими трудягами.





«Мне кажется, что Гордей Гусаков написал работу по очень актуальной сегодня теме, -- прокомментировал «Белорусскому партизану» новость о предстоящей защите сына председателя Академии наук доктор экономических наук Александр Шпак. – Вроде бы есть много практических работ, но теория данного вопроса тоже очень важна. И Гордей не останавливается на тех вопросах, которые уже проскакивали в литературе, он основное внимание уделил основам этой проблемы. На мой взгляд, он внес существенные предложения с точки зрения теории, которые в дальнейшем могут быть использованы на практике.





Я могу охарактеризовать Гордея Гусакова исключительно с положительной стороны. Он очень активный, внимательный, много времени уделяет работе. Гордей Гусаков – весьма перспективный кадр. Является одним из авторов доктрины продовольственной безопасности, был отмечен грамотой. А я как руководитель даже получил благодарность от премьер-министра Андрея Кобякова за эту работу! Это наш совместный труд.





Старший сын председателя Академии наук уже защитился, он докторант, работает.





А что касается разных разговоров и сомнений, то так часто бывает, особенно с детьми известных людей. На своем опыте знаю: как только какие успехи случаются, так сразу начинают искать какие-то подводные камни! Такова натура человеческая…





Я думаю, что Егор и Гордей Гусаковы со временем станут авторитетными учеными и будут приносить большую пользу государству…»







