Родина терминатора





Улица Чонгарская примыкает к бывшему Северному промышленному узлу города. В прошлом здесь работали ПО «Коралл», заводы РТО, «Гидроавтоматика», «Гомелькабель», Гомельский пивзавод, завод ДОСААФ и многое другое. В большинстве случаев от этого производства остались одни воспоминания. Сегодня над районом «Чонгарка-Троллейбусный» нависла тень экономической депрессии. Даже «пионер» рыночных реформ и крупной торговли в Гомеле гипермаркет на Чонгарской, кажется, уже закрывается.





Во дворе дома, где жил подозреваемый, сидят на лавочке две пожилые подвыпившие женщины. Говорят что-то про «зону» и «хозяина». Поодаль пьет пиво группа молодых ребят. Подхожу к ним, представляюсь и спрашиваю — догадываются ли они, почему я здесь? Ребята улыбаются: «Конечно». За последнее время эта улица стала знаменитой. На следующий вопрос о том, знают ли они главного «героя» происшедшего один из молодых людей, которого зовут Александр, сообщает: «Раньше я был его лучшим другом».





Александр говорит:





— Когда я впервые услышал о случившемся, я сразу подумал: «Нет, это был не Никита — это другой человек». Понимаете, у нас тут в принципе есть люди, которые на такое способны. Но только не он... Никита никогда не был склонен к таким делам, он всегда шел по другой линии.





По словам парня, Никита был человеком спокойным и «правильным». Да, спорт он любил — играл в баскетбол. Что до единоборств, то по словам Александра, он немного занимался вольной борьбой — но не так долго. А вот достойную работу найти не мог, в последнее время перебивался случайными заработками. Любил электронику и разбирался в ней, мечтал открыть мастерскую по ремонту такого рода техники. Если у кого-то ломался мобильный телефон, то его несли к Никите. Во дворе говорили, что его родители в разводе. Парень жил с бабушкой, а особенно опекала его старшая сестра. Она остерегалась, что брат может попасть в дурное окружение, и старалась контролировать его. Александр говорит:





— Знаете, я люблю посидеть вечером на улице с кампанией, и так далее. И его сестре очень не нравилось, что Никита со мной дружит. Она даже ко мне домой приходила, требовала, чтобы я с ним перестал общаться. И несколько лет назад добилась своего. Последнее время он ходил с другими ребятами.









Жесткий партизан





Про судимость Никиты ребята говорят следующее — дело было «на сквере», излюбленном месте тусовки гомельской молодежи в центре города. Компания, в которой он был, что-то не поделила с группой других молодых людей. В результа онфликта произошла драка, Никиту забрали в милицию. Статья: «Хулиганство».





Спрашиваю про наркотики. Александр отвечает:





— Понимаете, как вам сказать... Никита не то, чтобы увлекался этим, но накануне они покурили. Просто за компанию. И освидетельствование на Демьяна Бедного это показало. Вот вам и статья по наркотикам. А вообще, у нас на районе из молодежи каждый второй как минимум пробовал.





Граффити, указывающие электронный адрес, по которому можно приобрести «дурь», действительно пестрят здесь. Одно из них, предлагающее некую смесь «жесткий партизан», нанесено прямо на торце дома Никиты.





О его побеге с поселения «на районе» узнали за несколько дней до случившегося. Александр до сих пор недоумевает: что могло побудить его друга к таким действиям? По словам парня, Никита всегда был очень рассудительным, все свои действия тщательно обдумывал. «Значит, у него для этого могли быть какие-то очень серьезные причины. Просто так он это бы не сделал», — говорят ребята. В качестве варианта называются возможные проблемы, которые у него могли возникнуть на «химии».





Впрочем, нынешние проблемы, кажется, уже гораздо серьезнее. То ожесточенное сопротивление, которое задерживаемый оказал сотрудникам правоохранительных органов, выглядит совершенно иррациональным. За это его уже стали называть «гомельским терминатором». Друзья предполагают, что, возможно, он принял оперативных сотрудников милиции в штатском за неизвестных злоумышленников? «Ведь кто знает, от кого и почему он бежал с поселения?», — говорят они. Но у этой версии есть серьезный изъян — милиционеры начали его преследовать уже в районе улицы Чонгарской. По свидетельствам очевидцев, они бежали за ним с автоматами и с криком: «Стой, стрелять буду!» Уходя от них, беглец и вскочил в троллейбус.





Существует также версия, что данная история, с учетом прошлой причастности подозреваемого к обороту наркотических средств, может быть использована для дискредитации движения матерей «328», добивающегося смягчения наказания по наркотикам.





15 мая после половины двенадцатого вечера в троллейбусе № 20 на остановке «Новый универмаг» трое сотрудников оперативно-поискового отдела уголовного розыска пытались задержать 23-летнего Никиту Б., бежавшего с поселения и находившегося в розыске. Разыскиваемый нанес трем сотрудникам правоохранительных органов ножевые ранения и скрылся. Далее, преследуемый милицией, он прыгнул в реку. Был задержан около половины пятого утра в реке Сож сотрудниками ОМОН с применением табельного оружия. Помещен под охраной с ранением ног в одно из медицинских учреждений. В больницу были доставлены также раненные сотрудники милиции, один из них — в тяжелом состоянии.





По информации источника, не пожелавшего быть названным, начальник оперативного подразделения, проводивший неудачное задержание, получил строгое взыскание.





Никита Б. был осужден к 3 годам ограничения свободы по статьям 339 УК РБ (хулиганство) и 328 (незаконный оборот наркотических средств).















