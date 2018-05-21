Волонтеры «Velo Гомеля» обнаружили на велодорожке опасный участок. Дело в том, что столбы линий электропередач укреплены специальными тросами, которые находятся непозволительно низко над дорожкой и не видны в темное время суток, сообщают участники движения.

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Чтобы предотвратить несчастные случаи, волонтеры обозначили тросы лентой и направили официальный запрос на сайт горисполкома.





Причем, этот участок опасен не только для велосипедистов, но и для пешеходов. «Пешеходам нужно наклоняться или заходить на велодорожку, ибо им отрежет голову натянутым железным канатом. Если там ехать на велосипеде, то канат будет в районе шеи и на скорости оторвет голову. Особенно если ехать ночью, когда они незаметны», — считает велосипедист.









«Реально можно получить велосипедиста без головы» или «полвелосипедиста», уверены участники велодвижения и предупреждают об опасности.











