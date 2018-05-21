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«Реально получить велосипедиста без головы». Гомельские волонтеры нашли серьезную оплошность в велодорожке в Новобелице

В Новобелицком районе появилась первая велодорожка от «Кристалла» до 1-ой школы.
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Однако любители двухколесного транспорта все равно не смогут беспрепятственно преодолеть данный маршрут. Без ложки дегтя никуда — почитатели велодвижения обнаружили серьезную оплошность.


Волонтеры «Velo Гомеля» обнаружили на велодорожке опасный участок. Дело в том, что столбы линий электропередач укреплены специальными тросами, которые находятся непозволительно низко над дорожкой и не видны в темное время суток, сообщают участники движения.
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Чтобы предотвратить несчастные случаи, волонтеры обозначили тросы лентой и направили официальный запрос на сайт горисполкома.

Причем, этот участок опасен не только для велосипедистов, но и для пешеходов. «Пешеходам нужно наклоняться или заходить на велодорожку, ибо им отрежет голову натянутым железным канатом. Если там ехать на велосипеде, то канат будет в районе шеи и на скорости оторвет голову. Особенно если ехать ночью, когда они незаметны», — считает велосипедист.


«Реально можно получить велосипедиста без головы» или «полвелосипедиста», уверены участники велодвижения и предупреждают об опасности.




Gomel.today, фото — ООО «ВелоГомель»


14:37 21/05/2018






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