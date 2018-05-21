«Реально получить велосипедиста без головы». Гомельские волонтеры нашли серьезную оплошность в велодорожке в Новобелице
В Новобелицком районе появилась первая велодорожка от «Кристалла» до 1-ой школы.
|
1 из 4
Однако любители двухколесного транспорта все равно не смогут беспрепятственно преодолеть данный маршрут. Без ложки дегтя никуда — почитатели велодвижения обнаружили серьезную оплошность.
Волонтеры «Velo Гомеля» обнаружили на велодорожке опасный участок. Дело в том, что столбы линий электропередач укреплены специальными тросами, которые находятся непозволительно низко над дорожкой и не видны в темное время суток, сообщают участники движения.
#1#
Чтобы предотвратить несчастные случаи, волонтеры обозначили тросы лентой и направили официальный запрос на сайт горисполкома.
Причем, этот участок опасен не только для велосипедистов, но и для пешеходов. «Пешеходам нужно наклоняться или заходить на велодорожку, ибо им отрежет голову натянутым железным канатом. Если там ехать на велосипеде, то канат будет в районе шеи и на скорости оторвет голову. Особенно если ехать ночью, когда они незаметны», — считает велосипедист.
«Реально можно получить велосипедиста без головы» или «полвелосипедиста», уверены участники велодвижения и предупреждают об опасности.
Gomel.today, фото — ООО «ВелоГомель»
14:37 21/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.