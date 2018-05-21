Двух рыбаков ударило молнией в Кормянском районе
Трагедия произошла вечером 18 мая.
Предварительно установлено, что двое жителей Кормы - 23 и 30 лет - рыбачили на берегу Сожа. Когда началась гроза, они спрятались под деревом на обрыве у реки. В какой-то момент в них ударила молния, мужчины скатились в воду. О том, что рыбаки не выходят на связь, сообщили родственники, начались поиски. Около 23.00 водолазы Кормянской станции ОСВОД подняли из воды тело одного из рыбаков. На утро следующего дня нашли и тело второго. Ведется проверка, назначены экспертизы, передает Белта.
13:41 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.