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Двух рыбаков ударило молнией в Кормянском районе

Трагедия произошла вечером 18 мая.

Предварительно установлено, что двое жителей Кормы - 23 и 30 лет - рыбачили на берегу Сожа. Когда началась гроза, они спрятались под деревом на обрыве у реки. В какой-то момент в них ударила молния, мужчины скатились в воду. О том, что рыбаки не выходят на связь, сообщили родственники, начались поиски. Около 23.00 водолазы Кормянской станции ОСВОД подняли из воды тело одного из рыбаков. На утро следующего дня нашли и тело второго. Ведется проверка, назначены экспертизы, передает Белта.

13:41 21/05/2018






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