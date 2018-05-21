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Мининформ не нашёл нарушений в публикации адресов "уклонистов"

Прокуратура Речицкого района вынесла предупреждение главному редактору газеты "Днепровец" и военному комиссару Речицкого и Лоевского районов Гомельской области. Об этом районная прокуратура сообщила в ответ на жалобу Дениса Степаненко.

Поводом для жалобы стала публикация в газете "Днепровец". В ней военный комиссар сообщал об "уклонистах" от армии и называл их поимённо, в том числе сообщая адреса, передает "Еврорадио".

Активист Денис Степаненко счёл, что статья нарушает тайну частной жизни молодых людей, так как сообщает их адреса. Он написал жалобы в Министерство информации, Министерство обороны и прокуратуру.


Министерство обороны не увидело нарушения в публикации: "Согласно статье 2 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 года "О регистре населения "персональными данными физических лиц является совокупность основных и дополнительных персональных данных, подлежащих внесению в регистр населения, а также данных о реквизитах документов, подтверждающих основные и дополнительные персональные данные конкретных физических лиц. Выше показаная информация и данные в газете "Днепровец" не публиковались".

Мининформ тоже не увидел нарушений законов "О СМИ" и "Об информации, информатизации и защите информации".

Зато прокуратура Речицкого района решила, что нарушения закона всё-таки были, и предупредила газету и военкомат о недопустимости подобных нарушений.

На сайте "Днепровца" адреса "уклонистов" уже убрали.

Ответ из Министерства информации

Ответ из Речицкой районной прокуратуры

13:32 21/05/2018






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