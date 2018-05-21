Поводом для жалобы стала публикация в газете "Днепровец". В ней военный комиссар сообщал об "уклонистах" от армии и называл их поимённо, в том числе сообщая адреса, передает "Еврорадио"





Активист Денис Степаненко счёл, что статья нарушает тайну частной жизни молодых людей, так как сообщает их адреса. Он написал жалобы в Министерство информации, Министерство обороны и прокуратуру.









Министерство обороны не увидело нарушения в публикации: "Согласно статье 2 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 года "О регистре населения "персональными данными физических лиц является совокупность основных и дополнительных персональных данных, подлежащих внесению в регистр населения, а также данных о реквизитах документов, подтверждающих основные и дополнительные персональные данные конкретных физических лиц. Выше показаная информация и данные в газете "Днепровец" не публиковались".





Мининформ тоже не увидел нарушений законов "О СМИ" и "Об информации, информатизации и защите информации".





Зато прокуратура Речицкого района решила, что нарушения закона всё-таки были, и предупредила газету и военкомат о недопустимости подобных нарушений.





На сайте "Днепровца" адреса "уклонистов" уже убрали.





Ответ из Министерства информации





Ответ из Речицкой районной прокуратуры