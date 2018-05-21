«Начались проблемы с желчным пузырем - холецистит. Это последствия голодовки - мне врачи так и сказали. Прохожу курс лечения», - рассказала Каневская, которая голодала 15 дней.





Она подчеркнула, что женщины не прекращают борьбу за изменение уголовного законодательства в части «антинаркотических» статей. Недавно они направили обращение председателю Верховного суда Валентину Сукало с предложением провести внеочередной пленум Верховного суда для изменения судебной практики по применению статьи 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств).









Представительницы движения «Матери 328» также направили обращение генпрокурору Александру Конюку, в котором напомнили об анонсированной встречи с родственниками осужденных по 328 статье. Встреча планировалась 4 мая, но в последний момент была перенесена на неопределенное время «в связи со срочной командировкой» Конюка.





«Встречу ведь не отменили, а перенесли. Мы надеемся, что она состоится», - сказала Каневская.



