Они не пройдут! Беларусы создали петицию против гомофобных заявлений МВД
В интернете собирают подписи под обращением в Генпрокуратуру с требованием проверить законность скандальных высказываний на сайте МВД Беларуси, передает "Белсат".
20 мая на странице министерства внутренних дел появился текст под заголовком «Мы – за подлинное!», в котором выражается сожаление по поводу того, что 17 мая над посольством Великобритании в Минске был вывешен радужный флаг – символ ЛГБТ-сообщества.
Дипломаты из Британии хотели таким образом обратить внимание на ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой они сталкиваются. На это силовики заметили, что подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, поэтому позиция британского посольства – «вызов этим ценностям».
Заканчивается текст на сайте милицейского ведомства словами «Мы – за подлинное, они не пройдут!»
Подписи против
Уже сегодня в интернете появилась петиция «За настоящую милицию – для всех!», которая содержит два требования:
1) проверить законность подобных высказываний;
2) убрать данный материал с сайта и воздержаться впредь от комментариев подобного содержания, где отрицается обязанность защищать жизнь, здоровье, честь, достоинство, права, свободы и законные интересы граждан от преступных и иных противоправных посягательств независимо от их гражданства, социального, имущественного и иного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, образования и языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, а также от других обстоятельств.
Авторы петиции отмечают, что задачи органов внутренних дел формируются вокруг защиты прав граждан.
«Органы внутренних дел работают за налоги граждан Республики Беларусь и в их интересах. Органам внутренних дел можно только то, что прямо предусмотрено законодательством Республики Беларусь. Нигде в законодательстве не закреплено право органов внутренних дел выступать с идеологическими комментариями и давать неправовые оценки отдельным ситуациям, вместо выполнения своих основных обязанностей по предупреждению и раскрытию преступлений и деятельности в пределах своей компетенции», – пишет автор петиции.
12:35 21/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.