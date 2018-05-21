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Они не пройдут! Беларусы создали петицию против гомофобных заявлений МВД

В интернете собирают подписи под обращением в Генпрокуратуру с требованием проверить законность скандальных высказываний на сайте МВД Беларуси, передает "Белсат".

20 мая на странице министерства внутренних дел появился текст под заголовком «Мы – за подлинное!», в котором выражается сожаление по поводу того, что 17 мая над посольством Великобритании в Минске был вывешен радужный флаг – символ ЛГБТ-сообщества.

Дипломаты из Британии хотели таким образом обратить внимание на ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой они сталкиваются. На это силовики заметили, что подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, поэтому позиция британского посольства – «вызов этим ценностям».

Заканчивается текст на сайте милицейского ведомства словами «Мы – за подлинное, они не пройдут!»


Подписи против

Уже сегодня в интернете появилась петиция «За настоящую милицию – для всех!», которая содержит два требования:

1) проверить законность подобных высказываний;

2) убрать данный материал с сайта и воздержаться впредь от комментариев подобного содержания, где отрицается обязанность защищать жизнь, здоровье, честь, достоинство, права, свободы и законные интересы граждан от преступных и иных противоправных посягательств независимо от их гражданства, социального, имущественного и иного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, образования и языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, а также от других обстоятельств.

Авторы петиции отмечают, что задачи органов внутренних дел формируются вокруг защиты прав граждан.

«Органы внутренних дел работают за налоги граждан Республики Беларусь и в их интересах. Органам внутренних дел можно только то, что прямо предусмотрено законодательством Республики Беларусь. Нигде в законодательстве не закреплено право органов внутренних дел выступать с идеологическими комментариями и давать неправовые оценки отдельным ситуациям, вместо выполнения своих основных обязанностей по предупреждению и раскрытию преступлений и деятельности в пределах своей компетенции», – пишет автор петиции.

12:35 21/05/2018






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