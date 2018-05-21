В Минске горело общежитие, эвакуировали 60 человек
Происшествие случилось утром 19 мая на улице Денисовская, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
Когда спасатели прибыли на место, увидели сильный дым, который шел из окна на третьем этаже девятиэтажного здания.
Накануне одна из жительниц общежития вместе с соседкой-пенсионеркой смотрела в своей комнате телевизор. Женщины заснули. Утром съемщица комнаты услышала треск в телевизоре и увидела дым. Она разбудила соседку, набрала ведро воды и пыталась погасить пожар. Но самостоятельно сделать это не смогла.
Спасатели эвакуировали из общежития 60 человек. Соседку-пенсионерку госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
11:10 21/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.