В Минске горело общежитие, эвакуировали 60 человек

Когда спасатели прибыли на место, увидели сильный дым, который шел из окна на третьем этаже девятиэтажного здания.









Накануне одна из жительниц общежития вместе с соседкой-пенсионеркой смотрела в своей комнате телевизор. Женщины заснули. Утром съемщица комнаты услышала треск в телевизоре и увидела дым. Она разбудила соседку, набрала ведро воды и пыталась погасить пожар. Но самостоятельно сделать это не смогла.





Спасатели эвакуировали из общежития 60 человек. Соседку-пенсионерку госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».