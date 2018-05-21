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В Минске горело общежитие, эвакуировали 60 человек

Происшествие случилось утром 19 мая на улице Денисовская, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Когда спасатели прибыли на место, увидели сильный дым, который шел из окна на третьем этаже девятиэтажного здания.


Накануне одна из жительниц общежития вместе с соседкой-пенсионеркой смотрела в своей комнате телевизор. Женщины заснули. Утром съемщица комнаты услышала треск в телевизоре и увидела дым. Она разбудила соседку, набрала ведро воды и пыталась погасить пожар. Но самостоятельно сделать это не смогла.

Спасатели эвакуировали из общежития 60 человек. Соседку-пенсионерку госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

11:10 21/05/2018






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