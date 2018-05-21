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В Барановичском районе легковушка перевернулась и повисла на перилах моста

В Барановичском районе легковой автомобиль перевернулся и повис на перилах моста, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.


ДТП случилось 19 мая примерно в 5.00. Автомобилем "Ауди 80" управлял 22-летний житель Барановичей. Он двигался по трассе Р5 с сторону Новогрудка. На 26-м км водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в барьерное ограждение моста. От удара машина перевернулась и повисла на перилах. 

В результате аварии молодой человек получил тяжелые травмы. Он госпитализирован в Барановичскую центральную больницу. По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулем.

10:25 21/05/2018






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