В Барановичском районе легковушка перевернулась и повисла на перилах моста
В Барановичском районе легковой автомобиль перевернулся и повис на перилах моста, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП случилось 19 мая примерно в 5.00. Автомобилем "Ауди 80" управлял 22-летний житель Барановичей. Он двигался по трассе Р5 с сторону Новогрудка. На 26-м км водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в барьерное ограждение моста. От удара машина перевернулась и повисла на перилах.
В результате аварии молодой человек получил тяжелые травмы. Он госпитализирован в Барановичскую центральную больницу. По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулем.
10:25 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.