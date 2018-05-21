



ДТП случилось 19 мая примерно в 5.00. Автомобилем "Ауди 80" управлял 22-летний житель Барановичей. Он двигался по трассе Р5 с сторону Новогрудка. На 26-м км водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в барьерное ограждение моста. От удара машина перевернулась и повисла на перилах.





В результате аварии молодой человек получил тяжелые травмы. Он госпитализирован в Барановичскую центральную больницу. По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулем.