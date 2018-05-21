Белорусские мастера участвуют в создании памятника жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что работа над созданием арт-объекта на территории бывшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово (сейчас здесь планируется создать технопарк) идет полным ходом.
«На вишневом дереве высотой около пяти метров, разместят присланные из разных уголков света ягоды – по одной или парные», - сообщил губернатор.
По его словам в акции уже приняли участие 86 кузнечных мастерских из России и Беларуси, посылки продолжают приходить каждый день – уже прислано более 100 кованых ягод, пишет «Товарищ.online».
Страшный пожар произошел 25 марта. Огонь начал распространяться по четвертому этажу ТЦ, на котором находились детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.
Основная часть погибших — это люди, оказавшиеся заблокированными в одном из кинозалов торгового центра.
В ТЦ, отметили в МЧС и СК РФ, были грубо нарушены правила противопожарной безопасности.
По результатам генетических экспертиз и проверки обращений о пропавших без вести было окончательно установлено, что трагедия унесла жизни 60 человек, а не 64 как сообщалось ранее. Большинство погибших – дети.
10:05 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.