«На вишневом дереве высотой около пяти метров, разместят присланные из разных уголков света ягоды – по одной или парные», - сообщил губернатор.





По его словам в акции уже приняли участие 86 кузнечных мастерских из России и Беларуси, посылки продолжают приходить каждый день – уже прислано более 100 кованых ягод, пишет «Товарищ.online»









Страшный пожар произошел 25 марта. Огонь начал распространяться по четвертому этажу ТЦ, на котором находились детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.





Основная часть погибших — это люди, оказавшиеся заблокированными в одном из кинозалов торгового центра.





В ТЦ, отметили в МЧС и СК РФ, были грубо нарушены правила противопожарной безопасности.





По результатам генетических экспертиз и проверки обращений о пропавших без вести было окончательно установлено, что трагедия унесла жизни 60 человек, а не 64 как сообщалось ранее. Большинство погибших – дети.