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Дворец в Желудке закрыт для посещений, его могут забрать у владельцев-россиян

В далёком 1907 году Святополк-Четвертинские в Желудке затеяли «стройку века» – дворец в стиле необарокко. Архитектором был нанят модный в то время Владислав Маркони. Кроме трехэтажного дома он вписал в проект парк, флигель, мельницу, пруд и десяток вспомогательных построек. Все удалось воплотить в жизнь за год, и до 1939 усадьба процветала.

Во время Второй мировой все развивалось стремительнее: Желудок захватили через три дня после начала ВОВ, а основатель дворца Людвиг Святополк-Четвертинский умер в Освенциме. Поселок почти полностью сожгли немцы, кроме усадьбы – здесь был военный госпиталь. В 1960-е на этом месте располагалась войсковая часть, прямо за дворцом стояла военная техника. После распада СССР часть расформировали, имение передали Академии наук – последние 20 лет здесь снимали музыкальные клипы и кино. И хоть дворец благополучно пережил революцию и войны, нуждается в скорейшем восстановлении.


Верилось, что ситуация начнёт меняться в лучшую сторону ещё четыре года назад, когда бывший дворец Четвертинских в городском поселке Желудок в результате аукционных торгов перешёл в собственность гражданина Российской Федерации В.Б. Лебедева. На объекте историко-культурного наследия планировалось провести ремонтные и восстановительные работы для использования в туристических целях. Однако, собственник на протяжении четырех лет не предпринял меры по обеспечению сохранности здания дворца, которое продолжает разрушаться. Владельцу неоднократно указывалось на неудовлетворительное содержание дворца, направлялись предупреждения о выполнении условий договора купли-продажи. Но здание дворца продолжает разрушаться, пишет «Дзяннiца».

И вот уже прокуратура бьет тревогу: если состояние дворца ухудшается, то может ли быть обеспечена безопасность пребывания граждан на данном объекте исторического наследия?

— Сегодня есть несколько проблемных объектов в районе, которым нужно уделять больше внимания. Когда собственник материальной историко-культурной ценности бесхозно её удерживает, это может привести не только к утрате отличительных духовных, художественных и документальных достоинств объекта исторического наследия, — говорит старший помощник прокурора Щучинского района Елена Валерьевна Адамицкая. – Собственник к тому же обязан обеспечить безопасность нахождения граждан на этом объекте.

Поэтому прокуратурой района была проведена проверка создания собственником условий для безопасности граждан на этом объекте, в результате которой стало ясно, что здание дворца длительное время не эксплуатируется, находится в аварийном состоянии, а собственником не принимаются меры по обеспечению его сохранности.

Установлено, что аварийность отдельных конструкций здания создаёт угрозу их обрушения. В отдельных местах из-за протекания кровли прогнили деревянные стропила и балки, участок деревянного перекрытия мансарды обрушился. В связи с отсутствием водосливной системы разрушается кладка стен, штукатурка наружных стен на больших площадях отслоилась и обрушилась. Не обеспечивается пожарная безопасность объекта. Всё это создаёт прямую угрозу жизни и здоровью людей.


— По итогам проверки организации, оказывающей услуги по посещению туристами комплекса в Желудке, вынесено предписание, в котором потребовано незамедлительно принять меры по предотвращению доступа в здание дворца и нахождения рядом с ним на близком расстоянии людей при проведении экскурсий и установки по периметру защитного ограждения, — продолжает Елена Валерьевна. — Как быть, если купленные исторические здания не восстанавливают? Согласно законодательству, в случае, когда собственник материальной историко-культурной ценности бесхозно удерживает объект историко-культурного наследия, такая историко-культурная ценность по решению суда может быть отобрана у собственника путем выкупа государством или продажи с публичного аукциона. А такие прецеденты в нашей стране уже были.


09:45 21/05/2018






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