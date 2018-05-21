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Знай наших! Дальнобойщик из Беларуси проехал часть Европы без колеса, пока его не остановила польская полиция

17 мая на Любушском участке автострады А2 сотрудники польской транспортной инспекции остановили белорусского водителя. Он находился за рулем 40-тонного грузовика с полуприцепом без колеса на одной из осей.


Автопоезд следовал из Испании в Беларусь. На территории Франции водитель обнаружил, что одно из колес оказалось заблокированным. Он снял колесо, а ось временно подвязать стропой для крепления груза, и продолжил рейс. 

Транспортники указали, что движение в данном случае нельзя было продолжать: необходимо было либо съехать с дороги, либо вызвать автопомощь. Инспекторы приостановили действие регистрации полуприцепа и наказали водителя штрафом. Пока транспортное средство не будет отремонтировано, использовать его запретили, сообщили в Инспекции дорожного транспорта Польши.

ABW.by
08:47 21/05/2018






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