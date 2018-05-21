



Автопоезд следовал из Испании в Беларусь. На территории Франции водитель обнаружил, что одно из колес оказалось заблокированным. Он снял колесо, а ось временно подвязать стропой для крепления груза, и продолжил рейс.





Транспортники указали, что движение в данном случае нельзя было продолжать: необходимо было либо съехать с дороги, либо вызвать автопомощь. Инспекторы приостановили действие регистрации полуприцепа и наказали водителя штрафом. Пока транспортное средство не будет отремонтировано, использовать его запретили, сообщили в Инспекции дорожного транспорта Польши.