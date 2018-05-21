



В ООН отметили, что каждую минуту люди используют около 10 млн таких пакетов.





Также в организации рассказали, что пакеты находили на вершине горы Эверест, полярных льдах и в самых глубоких местах океана.





Более 40 стран мира запретили частично или полностью или ввели налог на использование пластиковых пакетов.