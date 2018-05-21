ООН: Каждую минуту в мире используют 10 миллионов полиэтиленовых пакетов
Ежегодно население Земли использует до пяти триллионов пластиковых пакетов, сообщили в Организации Объединенных Наций.
Об этом пишет Радио Свобода.
В ООН отметили, что каждую минуту люди используют около 10 млн таких пакетов.
Также в организации рассказали, что пакеты находили на вершине горы Эверест, полярных льдах и в самых глубоких местах океана.
Более 40 стран мира запретили частично или полностью или ввели налог на использование пластиковых пакетов.
08:31 21/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.