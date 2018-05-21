Radio Svaboda svaboda.org

МВД Беларуси выступило против геев и лесбиянок: Они не пройдут!

Министерство внутренних дел опубликовало на своем сайте заявление, в котором выражает сожаление по поводу того, что 17 мая над посольством Великобритании в Минске был вывешен радужный флаг – символ ЛГБТ-сообщества.