МВД Беларуси выступило против геев и лесбиянок: Они не пройдут!
Министерство внутренних дел опубликовало на своем сайте заявление, в котором выражает сожаление по поводу того, что 17 мая над посольством Великобритании в Минске был вывешен радужный флаг – символ ЛГБТ-сообщества.
Британские дипломаты сделали это, чтобы обратить внимание общественности на ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой те сталкиваются. Однако МВД Беларуси оказалось недовольно этим жестом. Силовики обращают внимание, что подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, поэтому позиция британского посольства – «вызов этим ценностям», передает Белсат.
По данным МВД, союз мужчины и женщины «стоит во главе миропорядка» и поэтому государство оберегает этот союз.
«Представители однополых отношений яростно отстаивают свою позицию, несмотря на сложившиеся в обществе устои и традиции. Как ни крути, но однополые отношения – это подделка. А суть подделки всегда одинакова – обесценивание истины. ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за «свои права», и сам день сообщества – всего лишь подделка! Беларусь опирается на фундамент традиционных институтов семьи и брака. Но при этом мы в равной степени открыты для всего полезного, нужного, прогрессивного: для всего того, что улучшит жизнь белоруса и будет способствовать развитию общества в целом. Мы – за подлинное, они не пройдут!» – отмечается в заявлении, опубликованном на сайте МВД.
08:18 21/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.